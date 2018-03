Galaxy A8 2018 | Galaxy S9 e S9+ prezzo NO IVA -22% | Unieuro sbanca il weekend

Possibile ritardo per Samsung Galaxy X - certificazioni per Galaxy J8 (2018) - J3 Orbit e J7 Crown : Lo sviluppo dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy X potrebbe essere più complicato del previsto secondo un product manager di Qualcomm, mentre Samsung Galaxy J8 (2018) riceve la certificazione della Wi-Fi Alliance e i nomi Galaxy J3 Orbit e J7 Crown passano dall'ufficio brevetti USA. L'articolo Possibile ritardo per Samsung Galaxy X, certificazioni per Galaxy J8 (2018), J3 Orbit e J7 Crown proviene da TuttoAndroid.

Migliore quotazione per vendere Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Soluzione Trendevice a marzo 2018 : I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge non sono certo smartphone freschi di lancio, ormai superati da ben due generazioni di successori (i Galaxy S8 e gli S9). Per questo motivo non pochi possessori dei due device potrebbero essere interessati alla loro vendita e una nuova Soluzione è garantita dal sito Trendevice che fino a poco tempo fa acquistava solo iPhone e iPad usati ma che da poco ha cominciato pure a fornire delle interessanti quotazioni per i ...

Samsung Galaxy Tab S3 si avvicina ad Android 8.0 Oreo - i presunti J3 e J7 (2018) al debutto : Samsung Galaxy Tab S3 potrebbe presto ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, mentre i nuovi presunti Samsung Galaxy J3 (2018) e Galaxy J7 (2018) superano le certificazioni della Wi-Fi Alliance e della FCC. L'articolo Samsung Galaxy Tab S3 si avvicina ad Android 8.0 Oreo, i presunti J3 e J7 (2018) al debutto proviene da TuttoAndroid.

Nuovi smartphone all’orizzonte : si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro - Samsung Galaxy A6 e J7 (2018)? : Sony Xperia XZ2 Pro, Samsung Galaxy A6 (2018) e Samsung Galaxy J7 (2018) potrebbero essere in arrivo tra qualche mese: ecco qualche dettaglio sulle caratteristiche tecniche dei tre presunti smartphone e i punteggi su GeekBench dei due sud-coreani. L'articolo Nuovi smartphone all’orizzonte: si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro, Samsung Galaxy A6 e J7 (2018)? proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ 43 milioni di smartphone spediti nel 2018? Arriva Google Lens : Secondo recenti stime, sarebbero 43 i milioni di dispositivi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus pronti ad essere spediti e quindi venduti nel mondo nel 2018.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Galaxy S7 e S7 Edge No Brand : Samsung aggiorna il firmware a marzo 2018 : Finalmente anche i dispositivi NO Brand, senza operatore telefonico, dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge stanno ricevendo il nuovo aggiornamento firmware: link download.Vi avevamo informato qualche giorno fa del nuovo aggiornamento firmware di inizio marzo per i modelli S7 e S7 Edge Brandizzati Vodafone, e giusto due giorni fa dei modelli Brandizzati Wind.Samsung Galaxy S7 e S7 Edge No Brand, a marzo 2018 nuovo aggiornamenti firmware: i dettagliOggi ...

Samsung Galaxy J8 Plus 2018 svelato con chipset Snapdragon 625 : Il Samsung Galaxy J8 Plus 2018 è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench svelando di possedere un chipset Snapdragon 625: altri dettagli.A poco più di 10 giorni dalla comparsa sul database di GeekBench del modello J8 2018, oggi sempre lo stesso Benchmark ci ha fornito alcune informazioni sul prossimo Samsung Galaxy J8 Plus 2018, ovvero una variante potenziata del primo.Samsung Galaxy J8 Plus 2018 svelato da GeekBench: le prime ...

SAMSUNG Galaxy S9 e S9 PLUS/ Cosa ha in più del S8? I punti deboli rispetto gli altri top gamma 2018 : SAMSUNG GALAXY S9 e S9 PLUS escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di GALAXY S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Disfatta batteria Samsung Galaxy S9 : minor durata di Galaxy S8 - iPhone X e tanti altri top di gamma 2018 : La scelta d'acquisto del futuro Samsung Galaxy S9 passa pure per specifiche valutazioni sulla sua resa e di certo la durata della batteria è una di queste. L'ammiraglia ha più o meno autonomia del predecessore Samsung Galaxy S8, mentre del rivale numero uno iPhone X? E quale infine il raffronto con altri top di gamma 2018? Grazie ad uno studio condotto da PhoneArena possiamo già tirare le somme di tutti i raffronti su menzionati e anticipiamo ...

Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di marzo - Honor 8 invece quelle di febbraio : Mente Honor 8 riceve un aggiornamento con le patch di sicurezza del mese di febbraio, Samsung Galaxy A8 (2018) è il primo dispositivo del produttore sud coreano a ricevere le patch del mese di marzo. L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di marzo, Honor 8 invece quelle di febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge arriva il nuovo firmware di marzo 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare i nuovi aggiornamenti firmware di marzo 2018 per i Galaxy S7 e S7 Edge brandizzati Vodafone: i dettagli.Segnaliamo che da poche ore il colosso dell’elettronica Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i suoi smartphone ex top di gamma Galaxy S7 SM-G930F e Galaxy S7 Edge SM-G935F.Samsung Galaxy S7 e S7 Edge iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento firmware di marzo ...

Samsung Galaxy A3 e A5 2017 nuovo aggiornamento firmware marzo 2018 : I Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware: ecco di cosa si tratta.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL o di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che nelle ultime ore, proprio ad inizio marzo 2018, è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy A3 2017 e Galaxy A5 2017: i nuovi aggiornamenti firmware di inizio marzo 2018Più ...

Samsung Galaxy A3 e A5 2017 nuovo aggiornamento firmware marzo 2018 : I Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware: ecco di cosa si tratta.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL o di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che nelle ultime ore, proprio ad inizio marzo 2018, è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy A3 2017 e Galaxy A5 2017: i nuovi aggiornamenti firmware di inizio marzo 2018Più ...

Samsung Galaxy A8 2018 recensione autonomia batteria : Quando dura la batteria sul nuovo Samsung Galaxy A8 2018? Ecco i risultati di vari test che ne possono determinare in maniera oggettiva l’autonomia.Uno dei fattori che determinano spesso la scelta di un consumatore se acquistare o meno un determinato dispositivo mobile, è sicuramente la sua autonomia.Che senso ha acquistare un dispositivo pagarlo caro e poi poterlo utilizzare per poche ore?Di recente sul mercato italiano è comparto il ...