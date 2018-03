Gabriele Parpiglia risponde alle accuse di Massimiliano Caroletti

lanostratv

: Massimiliano Caroletti attacca Gabriele Parpiglia: “Finto samaritano, risparmia giochetti” - infoitcultura : Massimiliano Caroletti attacca Gabriele Parpiglia: “Finto samaritano, risparmia giochetti” - Alessan58808763 : RT @LaTeVilisione: Ma dobbiamo invocare @defilippi_m per toglierci dalle palle Gabriele Parpiglia? #MaurizioCostanzoShow @BettinaSoldati - nickledgers : RT @LaTeVilisione: Ma dobbiamo invocare @defilippi_m per toglierci dalle palle Gabriele Parpiglia? #MaurizioCostanzoShow @BettinaSoldati -

(Di venerdì 23 marzo 2018)attaccato dadopo il Maurizio Costanzo Poche ore prima dell’inizio del Maurizio Costanzo Show, il marito di Eva Hengeraveva duramente attaccato, autore del talk in cui è stata ospite sua moglie. La pietra dello scandalo era stata una foto resa pubblica dal giornalista sui suoi social che aveva causato un vero caos mediatico. Nell’immagine infatti comparivano Eva e Francesco Monte insieme mentre sorridenti sembrava che si abbracciassero. La foto aveva fatto arrabbiare molti utenti e anche molti vip, tra cui anche Mara Venier che aveva sbottato su Instagram definendo l’ex pornostar come una faccia da c*lo. Medesima reazione l’aveva avuta anche Karina Cascella che su Instagram ha scritto un lungo monologo contro gli ex naufraghi.in risposta a tale polemica se ...