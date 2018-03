Futuro incerto per Dragon Age 4? BioWare ha rimandato l’uscita

Torino - Futuro incerto per Niang : Potrebbe finire prima del previsto l’avventura di Mbaye Niang con la maglia del Torino. Arrivato la scorsa estate dal Milan, l’attaccante francese non ha convinto nè sotto la gestione Mihajlovic, nè tanto meno ora con Mazzarri. Il giocatore non è incedibile, anzi: la dirigenza granata ascolterà le eventuali offerte che arriveranno a giugno e farà le proprie valutazioni. The post Torino, futuro incerto per Niang appeared first on La ...

GIGIO DONNARUMMA/ Contestazione dei tifosi alle spalle ma Futuro incerto al Milan (E poi c'è Cattelan) : GIGIO DONNARUMMA a E poi c'è Cattelan: il portiere del Milan sarà ospite nel programma condotto da Alessandro Cattelan e in onda su Sky Uno.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:12:00 GMT)

Futuro incerto per i tesori del centro : Palazzi cinquecenteschi, o più recenti, ma comunque nobili, occupano posti d'onore nel centro di Udine. tesori che dovrebbero essere restituiti ai friulani, trovando nuove destinazioni d'uso. Invece, ...

SIMONA VENTURA A SANREMO YOUNG/ Silurata da Mediaset - torna in Rai da Antonella Clerici : Futuro incerto? : SIMONA VENTURA giudice d'eccezione della seconda puntata di SANREMO YOUNG dopo il no di Mediaset ad un programma sportivo con la sua conduzione, si consolerà in Rai da Antonella Clerici?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:39:00 GMT)

Sanremo 2018 - lavoratori Tim ed Embraco in sala stampa : “Paura di un Futuro sempre più incerto” : Il festival di Sanremo diventa anche vetrina per le proteste dei lavoratori. Oggi nella sala stampa dell’Ariston due delegazioni di lavoratori (Tim e Embraco Whirpool) hanno portato avanti le loro posizioni. “Da 2 anni Tim sponsorizza il Festival – è il comunicato che la delegazione dei lavoratori dell’azienda di telecomunicazioni legge ai giornalisti -, e possiamo ben dire che lo fa anche con i tagli sui lavoratori, in ...

Trapani - la grande paura per Birgi L'incerto Futuro dell'aeroporto : ...dire assumersi specifiche responsabilità sulle conseguenze negative che una ulteriore e pesante riduzione delle attività dell'aeroporto di Birgi potrebbe avere in termini di occupazione e di economia ...

"I'm alone" - il Futuro incerto di un bambino siriano : "I'm alone".Mi scrive così un amico, un ragazzo siriano volontario di Amaal, 25 anni e un futuro assolutamente incerto.Vive a Douma, periferia di Damasco dove nell'ultima settimana i bombardamenti indiscriminati sui civili non danno tregua. Civili, donne e bambini, ragazzi come lui, che al più hanno come unica arma un teleobiettivo. Non sono soldati, non sono terroristi armati: è una strage di civili inermi."Non dormo da tre ...

Roma - Futuro incerto per Dzeko. Di Francesco : 'Conto su di lui' : Apre con la premessa di essere un 'muro' sui temi di mercato, perché 'il mio pensiero è quello di preparare la gara e attualmente tutti i giocatori qui convocati, compresi i 'chiacchierati', sono a ...

Reina - Futuro incerto : Milan pronto a strapparlo al Napoli : La grande parata contro l' Atalanta è stata, finora, la ciliegina su un'ottima stagione per Pepe Reina : il suo futuro al Napoli , però, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, non è ancora deciso. Entro fine marzo De Laurentiis gli comunicherà la sua intenzione, se tenerlo o lasciarlo andare. Anche se i segnali non sono incoraggianti: Giuntoli sta già lavorando per ...