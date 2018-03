Furti in casa tra Toscana e Umbria | sgominata banda di albanesi

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Milano e Bergamo : presa banda di Furti in casa e aree servizio (14 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: presa banda di giovani albanesi in Lombardia, furti in casa e rapine alle aree di servizio tra Milano, Bergamo e Monza (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Napoli - Furti in casa a via Tasso : la polizia arresta due donne : Ieri pomeriggio, gli agenti della polizia di Stato del Commissariato 'Vomero' hanno arrestato due donne di nazionalità serba, entrambe di anni 29, con pregiudizi di polizia, ritenute responsabili del ...

Riccione. Sgominata banda di rom dedita a Furti e rapine in casa : I Carabinieri di Riccione hanno arrestato i membri di una banda di cittadini di etnia Rom, originari dell’area metropolitana di Roma. Gli arrestati erano dediti a furti e rapine in abitazioni. L’operazione è scattata nella notte in seguito ad un’articolata attività…Continua a leggere →