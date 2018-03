Fumate nere a Camera e Senato | niente accordo La Lega vota Bernini ma lei è pronta a

Dopo cinque Fumate nere - il centrodestra si spacca : Parte la legislatura, si registra la prima impasse: Camera e Senato non riescono a eleggere i rispettivi presidenti dell'Assemblea, con rispettivamente tre e due fumate nere. Il M5S si rifugia dietro ai nyet e ai veti, il Pd depone invariabilmente una scheda bianca nell'urna. Ma la notizia del giorno è il litigio tra Salvini e Berlusconi. Lega e Forza Italia si avvinghiano in una lotta per la primazia ...

Camera e Senato - Fumate nere : fumate nere al Parlamento . Alla terza votazione per l'elezione del presidente della Camera dei deputati , come annunciato, sono prevalse le schede bianche: al terzo scrutinio sono state 569. DOMENICA ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime Fumate nere. Fi : “Votiamo Romani”. Boccia al Pd : “Ora nome nostro” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime Fumate nere. Forza Italia : “Dal terzo scrutinio votiamo Romani” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Camere - niente intesa sui presidenti : prime Fumate nere. M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...