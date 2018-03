Camere - ancora Fumata nera. Lega vota Bernini - Berlusconi : questo rompe la coalizione : Al secondo scrutinio alla Camera 577 schede bianche, al Senato 255. In Senato la Lega vota Bernini di Forza Italia. Berlusconi: "Vuole governo con M5S". Giorgetti: "Berlusconi ha esagerato, Bernini era un favore a FI"

Fumata nera alle Camere - Salvini vota Bernini| Ira di Berlusconi : "Atto ostile - rotta la coalizione" : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità e smaschera il progetto di governo Lega-M5s". Segui il nostro tempo reale

Fumata nera a Camera e Senato : niente accordo - è stallo. L'idea del M5S : "Incontro tra leader - ma senza Berlusconi". FI insiste su Romani : Prima Fumata nera alla Camera per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Anzi,...

