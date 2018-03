Fumata nera a Camera e Senato | niente accordo | è stallo L' idea del M5S | Incontro

Fumata nera a prima votazione Camera - 592 bianche e 18 nulle : Roma, 23 mar. , askanews, Come ampiamente previsto, Fumata nera alla prima votazione per l'elezione del presidente della Camera della XVIII legislatura. I presenti e votanti sono stati 620, nessuno si ...

Camera - Fumata nera a prima votazione : 13.25 fumata nera nell'Aula della Camera alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Sono state quasi tutte schede bianche con qualche sporadica eccezione. Servirà una nuova votazione. Per il secondo e terzo scrutinio il regolamento abbassa il quorum ai 2/3 dei votanti, contando anche le schede bianche.

