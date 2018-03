Fumata nera a Camera e Senato | niente accordo | è stallo L' idea del M5S | Incontro

Presidenza Camera - seconda Fumata nera : 17.51 Nulla di fatto anche nella seconda votazione alla Camera per l'elezione del presidente. E' ancora fumata nera e come già accaduto nel primo scrutinio prevalgono le schede bianche: sono state 577, 6 le nulle. Nessuno ha raggiunto il quorum dei 2/3 dei votanti, contando anche le schede bianche, richiesto dal regolamento al secondo ed al terzo scrutinio. Quindi servirà una nuova votazione, la terza. Il quorum anche in questo nuovo ...

Senato - Fumata nera per voto presidente : 14.25 fumata nera al Senato per l'elezione del presidente di Palazzo Madama. Le schede bianche sono state 312. C'è stato un voto per Romani (candidato di FI), 1 per Emma Bonino, 1 per Fabio Di Cicco (M5S), 1 per Calderoli (Lega) e 1 per il Senatore a vita Napolitano, che ha ringraziato. La seconda votazione si svolgerà alle 17.