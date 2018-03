ilfattoquotidiano

: Frosinone, ritrovato cadavere del pastore ucciso a ottobre: fatto a pezzi, chiuso in due sacchi e gettato in una gr… - Cascavel47 : Frosinone, ritrovato cadavere del pastore ucciso a ottobre: fatto a pezzi, chiuso in due sacchi e gettato in una gr… - AssicurazioniAt : Frosinone, fatto a pezzi in due buste: ritrovato il pastore scomparso - Pupugnao : Frosinone, fatto a pezzi in due buste: ritrovato il pastore scomparso -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Rancori maturati nel tempo dovuti a continui dissidi causati dalla contesa di una zona usata da entrambi per il pascolo. Per questo secondo la procura è statoArmando Capirchio, ildi 58 anni scomparso il 23scorso nel Frusinate. Il suoè stato trovato venerdì:, nascosto in due sacchi di plastica e gettato in una grotta in una zona impervia vicino Lenola, in provincia di Latina, proprio al confine con Vallecorsa, il paese ciociaro dove ilabitava. A trovarlo, dopo mesi di ricerche ed indagini, sono stati i carabinieri, con l’ausilio degli speleologi del Soccorso Alpino che hanno perlustrato alcune cavità. Per l’omicidio dell’uomo il 12 dicembre scorso è stato arrestato Michele Cialei, un allevatore di 52 anni, suo compaesano. È con lui, secondo gli investigatori, che gli attriti sono andati avanti nel tempo, fino a sfociare nel ...