Francia | torna il terrore Un uomo si barrica in un supermarket | Sono

Francia - Sarkozy torna libero : 19.53 L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è tornato in libertà dopo due giorni di fermo in cui è stato interrogato su presunti finanziamenti illeciti alla sua campagna presidenziale del 2007 da parte della Libia. Lo ha reso noto una fonte vicina al dossier. "Lo stato di fermo è finito", ha detto una fonte, senza precisare se ci saranno ulteriori azioni giudiziarie nei confronti dell'ex capo di Stato francese. Sarkozy è stato ascoltato ...

Calciomercato : e se Balotelli tornasse all’Inter? L’attaccante del Nizza difficilmente resterà in Francia - Ausilio sonda il terreno per un clamoroso ritorno : Sì, avete letto bene. Sì cari tifosi dell’Inter la probabilità c’è, eccome se esiste. Mario Balotelli, a fine anno, lascerà il Nizza ed il campionato francese. E’ proprio lo stesso presidente della squadra dell’italiano a dirlo a chiare lettere come riportato da CalcioWeb. Balotelli stà facendo una grande stagione trascinando la sua squadra in traguardi insperati e l’Inter sta osservando la situazione per un ...

Francia - Balotelli in gol : il Nizza torna a vincere : Mario Balotelli ritrova la via del gol e il Nizza quella della vittoria in uno dei due anticipi della 28/a giornata di Ligue1, concluso 2-1 per i padroni di casa contro il Lille. Stesso risultato nell'...

Maltempo : i tir tornano a circolare in Francia - non in Italia : Il traffico dei tir sull’Autostrada A8, nel sud della Francia, è stato ripristinato per il cessato allerta. Poco prima delle 15, tuttavia, restava ancora bloccato sull’Autofiori. Dalla centrale operativa, infatti, segnalano di non aver ancora ricevuto alcun contro ordine da parte delle autorità, per una ripresa della circolazione, rispetto al blocco stabilito ieri. Sono, tuttavia, ripartiti i mezzi pesanti che si trovavano fermi, ...

Macron : "Francia tornata nel cuore Ue" : 19.18 "La Francia deve essere un modello nella lotta al cambiamento climatico". Lo sottolinea il presidente francese Macron, al forum di Davos, dopo aver lanciato una stoccata ironica: qui nessun invitato è "scettico" su questo. "Si può creare tanto lavoro, dobbiamo accelerare la strategia verde, soprattutto nella riduzione dell'emissione di Co2", afferma. E annuncia "nuovi finanziamenti" su questo fronte. Poi torna a rivendicare: "La Francia ...

Francia : torna fiducia media tradizionali : Quest'anno, il 68% ritiene che i professionisti dei media siano permeabili alle pressioni del potere politico e il 62% al mondo del denaro. Circa il 76% ritiene tuttavia che abbiano "riportato ...

ANCELOTTI ALL'ARSENAL? / Calciomercato : l'emiliano verso i Gunners - Wenger torna in Francia? : Carlo ANCELOTTI avrebbe già raggiunto un accordo per allenare l'Arsenal nella prossima stagione: notizia incredibile di Calciomercato, l'emiliano sostituirebbe il francese Arsène Wenger(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:38:00 GMT)