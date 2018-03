Francia - terrorista spara ai poliziotti e prende ostaggi in un supermarket : tre morti – Video : Francia, terrorista spara ai poliziotti e prende ostaggi in un supermarket: tre morti – Video Assalto delle teste di cuoiofrancesi al supermercato di Trebes, ucciso il terrorista. Lorendono noto fonti sul posto. Prima di morire aveva ucciso tre persone. Una è il passeggero di un’auto usata in un primo momento per allontanarsi da Carcassonne dove […]

