Francia | terrorista in supermercato uccide due ostaggi Ultime notizie | l’Isis rivendica

Francia - ostaggi in un supermercato : «Il terrorista ha ucciso due persone». L'uomo barricato : «Sono dell'Isis» : Due persone sarebbero rimaste uccise nella presa di ostaggi nel supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Lo ha detto, ai microfoni di BFM TV, il sindaco del comune Eric...

Presa terrorista ricercata in Francia : 14.30 E' una donna marocchina di 35 anni naturalizzata italiana la presunta terrorista catturata a Milano. A eseguire un mandato di arresto europeo, emesso ieri dalla Corte d'Appello di Parigi,è stata la Digos del capoluogo lombardo e la polizia di frontiera aerea di Malpensa. La donna, sposata con un italiano, è sospettata di far parte di un gruppo criminale con finalità di terrorismo in Francia, Italia, Turchia e Siria. Era scomparsa da ...