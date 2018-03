Francia | sparatoria in supermercato a Trebes Media francesi | “Tre morti” 

Francia - sparatoria in supermercato a Trebes. Il sindaco : “Uccisi due ostaggi” : Terrore a Trebes, nel sud della Francia . Un uomo si è trincerato all’interno di un supermercato Super U e ha catturato alcune persone come ostaggio sparando alcuni colpi. L’uomo, sui trent’anni, sostiene di appartenere all’Isis e di voler vendicare la Siria, e avrebbe ucciso due persone. A dirlo è il sindaco di Trèbes, Eric Menassi, citato dal qu...

Francia - sparatoria con polizia : poi un uomo prende clienti supermercato in ostaggio. L’assalitore : “Sono dell’Isis” : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro due poliziotti a Carcassonne, ai piedi dei Pirene francesi. Successivamente, un uomo si è barricato in un supermercato di Trebes, poco lontano dalla stessa città, tenendo in ostaggio la clientela. Si cercano conferme su un eventuale legame fra i due episodi. I media francesi riportano che l’attacco è stato già rivendicato da Isis citando fonti della procura. L’uomo ha ...