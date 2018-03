Francia | sparatoria con polizia | poi un uomo prende clienti supermercato in ostaggio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro due poliziotti a Carcassonne, ai piedi dei Pirene francesi. Successivamente, unsi è barricato in undi Trebes, poco lontano dalla stessa città, tenendo inla clientela. Si cercano conferme su un eventuale legame fra i due episodi. I media francesi riportano che l’attacco è stato già rivendicato da Isis citando fonti della procura. L’ha dichiarato di appartenere allo Stato islamico. Il ministero dell’Interno ha informato che un’operazione diè in corso e di non diffondere notizie senza conferme. ⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l’#Aude. La priorité est à l’intervention des forces de police et de secours. Plus d’informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ ...