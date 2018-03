Francia | sono dell' Isis | torna l' incubo del terrore

Francia - uomo assalta supermercato e fa tre vittime. «Sono dell'Isis». Ucciso : Tre persone sono state uccise in un assalto a un supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Nell'attacco sono stati anche presi una decina di ostaggi. L'attentatore è stato...

Francia - uomo assalta supermercato e fa tre vittime. «Sono dell'Isis». Ucciso : Tre persone sono state uccise in un assalto a un supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Nell'attacco sono stati anche presi una decina di ostaggi. Oltre alle tre persone rimaste...

Francia - urla «Sono dell’Isis» e spara in un super : 3 morti e 3 feriti|Mappa|Live : A Trèbes, nel sud del Paese. Il primo ministro: «Terrorismo». Testimone: «Abbiamo sentito spari e siamo fuggiti in garage». L’uomo, di origini marocchine, ha chiesto la liberazione di Salah Abdeslam, unico sopravvissuto degli attentatori di Parigi nel 2015

Francia - ostaggi in un supermercato : tre morti. Il terrorista : «Sono dell'Isis - liberate Salah» : Tre persone sono state uccise in un assalto a un supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Nell'attacco sono stati anche presi una decina di ostaggi. Oltre alle tre persone rimaste...

Attacco Francia - a Trebes un uomo spara in supermercato e urla : sono dell'Isis. Vittime | : Un 30enne schedato, di origine marocchine, si è barricato in un market in Occitania. Rilasciati gli ostaggi tranne un ufficiale della gendarmeria. Ci sarebbero 10 feriti, due corpi a terra nel negozio.

Francia - ostaggi in un supermercato : tre morti. Il terrorista : «Sono dell'Isis - liberate Salah» : Tre persone sono state uccise in un assalto a un supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Nell'attacco sono stati anche presi una decina di ostaggi. Oltre alle tre persone rimaste...

Francia - urla «Sono dell’Isis» e spara in un super : 2 morti e 3 feriti|Mappa|Live : A Trebes, nel sud del Paese. Testimone. «Abbiamo sentito colpi e spari, poi siamo fuggiti in garage». Prima dell'irruzione nel supermercato, gli spari contro poliziotti. L'assalitore è un marocchino noto per radicalizzazione. Il premier: «Atto terroristico»

Francia - ostaggi in un supermercato : «Il terrorista ha ucciso due persone». L'uomo barricato : «Sono dell'Isis» : Due persone sono state uccise in un assalto a un supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Nell'attacco sono stati anche presi una decina di ostaggi. Oltre alle due persone rimaste...

Francia - attacco a Trebes : fuori dal supermercato i clienti sequestrati da attentatore. “Sono dell’Isis” - due morti e 12 feriti : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Un uomo ha preso in ostaggio a Trebes (Carcassonne), nella Francia occidentale, i clienti di un supermercato. Prima di entrare nello store l’uomo gridato “Allah Akbar”. Successivamente si è scoperto che aveva sparato contro i poliziotti. L’assalitore ha prima sparato dalla sua auto almeno cinque colpi contro i Crs, ...

Francia - urla «Sono dell’Isis» e spara in un super : 2 morti e 1 ferito|Mappa|Live : A Trebes, nel sud del Paese. Il sindaco: «Ucciso un uomo nel negozio». Prima gli spari su agenti che rientravano dal jogging, poi l’uomo si è trincerato nel supermercato, armato, e ha detto: «Sono dell’Isis». Il premier: «Atto terroristico»

Francia - urla «Sono dell’Isis» e spara in un supermercato 1 morto - un ferito|Mappa|Live : A Trebes, nel sud del Paese. Il sindaco: «Ucciso un uomo nel negozio». Prima gli spari su agenti che rientravano dal jogging, poi l’uomo si è trincerato nel supermercato, armato, e ha detto: «Sono dell’Isis». Il premier, Edouard Philippe, parla di «Situazione seria»

Francia - prende ostaggi in un supermercato : 'Sono dell'Isis'. Vittime | : L'uomo che si è barricato in un market a Trebes, in Occitania, ora sarebbe solo con un ufficiale della gendarmeria. Poco prima alcuni spari contro due poliziotti a Carcassonne, si indaga su eventuali ...

Francia - urla «Sono dell’Isis» e spara in un supermercato Due feriti|Mappa|Live : A Trebes, nel sud del Paese. Il sindaco: «Ucciso un uomo nel negozio». Prima gli spari su agenti che rientravano dal jogging, poi l’uomo si è trincerato nel supermercato, armato, e ha detto: «Sono dell’Isis». Il premier, Edouard Philippe, parla di «Situazione seria»

Francia - ostaggi in un supermercato : «Il terrorista ha ucciso due persone». L'uomo barricato : «Sono dell'Isis» : Due persone sarebbero rimaste uccise nella presa di ostaggi nel supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Lo ha detto, ai microfoni di BFM TV, il sindaco del comune Eric...