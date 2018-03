Francia | si barrica in un supermarket | Ha urlato Allah akbar Due morti | uno

Francia - ostaggi in un supermercato : «Il terrorista ha ucciso due persone». L'uomo barricato : «Sono dell'Isis» : Due persone sarebbero rimaste uccise nella presa di ostaggi nel supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Lo ha detto, ai microfoni di BFM TV, il sindaco del comune Eric...

Francia - si barrica in un supermarket : "Sono dell'Isis". Due morti - uno è il macellaio. Ferito un poliziotto : Torna l'incubo terrorismo in Francia. Un uomo ha aggredito a colpi di pistola tre poliziotti che stavano facendo footing a Carcassonne, nei Pirenei francesi, ferendone uno ad una spalla....

Francia - uomo si barrica con ostaggi in un supermercato : torna l'incubo terrorismo : torna l’incubo terrorismo in Francia. Un uomo si è barricato nel supermercato Super U di Trèbes, a 10 chilometri da Carcassonne, nel dipartimento dell'Aude. Lo ha...

Francia - si barrica in un supermarket e uccide il macellaio : "Sono dell'Isis". Clienti in ostaggio : Paura in Francia, precisamente a Carcassonne, nei Pirenei francesi. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro due poliziotti: uno dei due agenti è rimasto ferito....