ilfattoquotidiano

: #Francia Scioperi contro le riforme #Macron - Agenzia_Ansa : #Francia Scioperi contro le riforme #Macron - GCugini : RT @Cascavel47: Francia, scioperi per la riforma dei treni. Come in Italia, le Ferrovie dello Stato pesano sul governo - Cascavel47 : Francia, scioperi per la riforma dei treni. Come in Italia, le Ferrovie dello Stato pesano sul governo… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) La raffica diproclamati in questi giorni – da ben sette sindacati – contro ladellefrancesi solleva più di un motivo di riflessione. La patria della macchina pubblica perfetta (quasi) sente la necessità di fare un maxi-tagliando (laMacron) ad uno dei gangli più significativi – per spesa pubblica ma anche per qualità dei servizi – dell’apparato statale d’oltralpe, la Società nazionale dellefrancesi (Sncf). Il piano parte da un assunto: sono troppi i soldi che lospende per dare servizi ad una minoranza della popolazione che usa il treno in particolare nelle aree rurali della: due miliardi spesi per il 2% della popolazione. Laferroviaria di Emmanuel Macron ha un aspetto singolare. Essa è stata disegnata, da Jean-Cyrill Spinetta un “boiardo di” si direbbe in, che è...