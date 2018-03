Francia | ostaggi in un supermercato | «Il terrorista ha ucciso due persone» L' uomo

Francia : urla "Allah Akbar" e irrompe in supermercato - già ucciso un ostaggio<br> Il premier : "E' attacco terroristico" : Francia - Alcune persone sono state prese in ostaggio da un uomo in un supermercato di Treèbes, nel Sud della Francia. Il sequestratore sarebbe entrato nel supermarket urlando 'Allah Akbar' uccidendo il macellaio e ferendo gravemente almeno un paio di persone. Le notizie giungono frammentarie dalla Francia, ma a quanto pare si tratterebbe di un attacco terroristico. Poco prima di entrare nel supermercato, infatti, il sequestratore aveva già ...

Trebes - Isis torna a colpire in Francia. Blitz in un supermercato : ostaggi liberati ma ci sarebbero due vittime : "Sono dell'Isis". Lo ha detto l'uomo armato che ha preso in ostaggio una decina di clienti del supermercato Super U a Trebes, nella Francia occidentale. Successivamente, secondo il sindaco di Trebes, Eric Menassi, intervistato da BFM-TV, i clienti presi in ostaggio sarebbero usciti dal supermercato. Ci sarebbero due vittime. L'uomo armato è rimasto all'interno soltanto con un ufficiale della gendarmeria che era presente al momento della ...

Francia - sparatoria in supermercato a Trebes. Il sindaco : “Uccisi due ostaggi” : Terrore a Trebes, nel sud della Francia. Un uomo si è trincerato all’interno di un supermercato Super U e ha catturato alcune persone come ostaggio sparando alcuni colpi. L’uomo, sui trent’anni, sostiene di appartenere all’Isis e di voler vendicare la Siria, e avrebbe ucciso due persone. A dirlo è il sindaco di Trèbes, Eric Menassi, citato dal qu...

