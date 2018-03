Francia | ostaggi in un supermercato del Sud Procura | ' Rivendicazione dell' Isis'

Francia - sparatoria in supermercato a Trebes. Il sindaco : “Ucciso un ostaggio” : Terrore a Trebes, nel sud della Francia. Un uomo si è trincerato all’interno di un supermercato Super U e ha catturato alcune persone come ostaggio sparando alcuni colpi. L’uomo, sui trent’anni, sostiene di appartenere all’Isis e di voler vendicare la Siria: ha ucciso un ostaggio, si tratterebbe del macellaio che lavora nel negozio. A dirlo è il s...

Francia - ostaggi "per vendicare Siria" : 12.04 Massima allerta tra Carcassonne e Trèbes, nel dipartimento francese dell'Aude, per due fatti di sangue avvenuti praticamente in contemporanea. A Trèbes un uomo si è barricato in un supermercato, prendendo diverse persone in ostaggio e uccidendo il macellaio dell'esercizio commerciale. L'aggressore, trentenne, avrebbe detto di essere dell'Isis e di avere agito "per vendicare la Siria". Poco prima a Carcassonne un poliziotto era stato ...

