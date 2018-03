Francia | nuovo attacco terroristico a Trèbes L’attentatore si trova all’interno di un

Dalla Francia : Neymar sceglie il nuovo allenatore del Psg : 'Luis Enrique meglio di Conte' : PARIGI - 'Presidente meglio Luis Enrique, prenda lui' . Secondo quando riportato Dalla stampa parigina, in estrema sintesi, sarebbe stato questo il discorso che Neymar avrebbe fatto al patron del Psg, ...

Bufala Trattato di Caen o nuovo allarme nazionalista? Precisazioni tra Italia e Francia : Da alcuni giorni sta prendendo piede in Rete quella che in molti hanno prontamente definito "Bufala Trattato di Caen". In cosa consiste esattamente? Si tratta di una notizia che crea allarmismo tra coloro che sono sempre pronti a difendere valori nazionalisti, magari schierandosi contro decisioni politiche che sulla carta potrebbero dare meno peso all'Italia al cospetto di altri Paesi. In pratica, la fonte originale (un giornale sardo) afferma ...

Migranti - il nuovo fronte : i profughi che la Francia ci rimanda : Sono poco più di 180 mila i Migranti presenti in Italia e ospitati nelle strutture di accoglienza. Favoriti da un piano immigrazione che sembra aver funzionato, ora incombe la minaccia della bella ...

Lupin III - nuovo trailer per la serie ambientata in Francia Video : In questo articolo torniamo a parlarvi di Lupin III, il ladro gentiluomo che in Italia è una vera e propria icona pop. Il nipote di Arsenio Lupin [Video], nato dalla penna di Maurice Leblanc, è un personaggio senza eta' che piace a grandi e piccini. Le sue avventure in compagnia dei sui fidati amici Jigen Daisuke e Goemon Ishikawa discendente anche lui da una 'nobile' dinastia di malfattori non stancano mai e sono tutt'ora in corso. Il povero ...

Maltempo - la Francia di nuovo sotto la neve da sud a nord : grandi disagi sulle strade [GALLERY] : 1/11 ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : BRONZO BIS! La staffetta mista azzurra di nuovo sul podio 4 anni dopo! Oro alla Francia : La staffetta mista è ancora di BRONZO! Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno conquistato il terzo gradino del podio nella gara forse più attesa per la spedizione azzurra, che ha ottenuto la seconda medaglia dopo il BRONZO di Dominik Windisch nella sprint. Ancora Windisch è stato assoluto protagonista, precedendo in volata il tedesco Arnd Peiffer per riportare gli azzurri sul podio a quattro anni di distanza. Per ...

Francia : nuovo innalzamento del livello della Senna a Parigi - tornerà a scendere lunedì : Il livello della Senna è nuovamente in aumento: il fiume è in piena da gennaio e le sue acque hanno inondato le zone vicine provocando disagi ai trasporti. Vigicrues, l’organismo a cui spetta il monitoraggio del livello delle acque in Francia, ha reso noto che dovrebbe tornare a scendere lunedì. All’altezza del ponte di Austerlitz, nella zona est della capitale, il livello dell’acqua si attestava sabato mattina a 5,45 metri e ...

Il Sei Nazioni inizia oggi al nuovo Villaggio al Tre Fontane : maxischermi e tanta birra per Galles-Scozia e Francia-Irlanda : 'Vogliamo lanciare un messaggio agli inglesi, padri di questo sport - spiega il responsabile Grandi Eventi della Federugby Pier Luigi Bernabò - Mostrare loro la forza di questo sport non soltanto per ...

Da Lilian a Marcus - la Francia sogna col nuovo Thuram : Ieri la prima firma in uno dei palcoscenici più importanti al mondo: il Parco dei Principi. L'obiettivo è ripetere la carriera di Lilian, ma Marcus non sembra avere timori: "Il mio cognome mi spinge ...

Fiorentina - ecco il nuovo nome per la fascia : gioca in Francia : Quest'anno compie 23 anni, gioca nel Guingamp come terzino sinistro ed è nel mirino della Fiorentina : come riportato dall'edizione odierna Il Corriere dello Sport , i viola avrebbero messo nel mirino Pedro Rebocho , medaglia d'argento all'Europeo Under-19 del 2014 con il Portogallo.

Toyota - Un nuovo modello sarà costruito in Francia : La Toyota ha pianificato investimenti per un totale di 400 milioni di euro per ampliare le linee produttive della propria fabbrica di Valenciennes. Il costruttore giapponese intende aggiornare il proprio stabilimento francese per consentire la produzione di un nuovo modello, ancora non ufficializzato, che si andrà ad affiancare alla Toyota Yaris, i cui esemplari destinati al mercato europeo sono assemblati proprio all'interno dell'impianto ...

"Era viziata e di destra e perse tutti gli amici per frequentare Macron" : 5 rivelazioni dal nuovo libro sulla first lady di Francia Brigitte : "viziata", "di destra" e, soprattutto, "perse tutti gli amici per frequentare il suo Emmanuel". Brigitte Macron, 64 anni, ne ha 24 in più di suo marito - presidente della repubblica francese dallo scorso maggio - e deve fronteggiare in questi giorni l'uscita di "Brigitte Macron, l'affranchie" (ed. l'Archipel), biografia non autorizzata sulla sua vita prima dell'Eliseo scritta dalla giornalista Maëlle Brun. Il libro in Francia ...

Francia - il regista Lelouch : 'Mi hanno rubato la sceneggiatura del mio nuovo film. Era l'opera della vita - aiutatemi' : Il regista francese Claude Lelouch è stato derubato della sceneggiatura del suo prossimo film, che aveva definito l'opera 'della vita' ed ha lanciato un appello ai ladri affinché gliela facciano ...