Francia | attacco in un supermarket | due morti e una decina di feriti L' assalitore

È in corso un attacco terroristico nel sud della Francia : Un uomo ha preso in ostaggio diverse persone in un supermercato della città di Trèbes, almeno una persona è stata uccisa

Al Qaeda rivendica attacco sede Francia : 23.34 La formazione jihadista "Group to Support Islam and Muslims" (GSIM), emanazione di Al Qaeda in Mali, ha rivendicato il duplice attacco di ieri nella capitale del Burkina Faso al quartier generale dell'esercito e all'ambasciata francese a Ouagadougou. attacco che secondo Parigi, ex potenza coloniale e che ha soldati schierati nel Sahel, ha causato la morte di 8 terroristi e 8 soldati burkinabè, mentre altri 12 militari sono rimasti ...

Versato acido nel passegginoUstionata la figlia di un rabbinoFrancia - ennesimo attacco antisemita : ennesimo attacco antisemita in Francia. A Bron, nei pressi di Lione, la figlia di 14 mesi di un rabbino è rimasta ustionata con l'acido dopo essere salita sul passeggino. Giallo sugli autori dell'attacco Segui su affaritaliani.it

Parigi - bambino ebreo aggredito in strada. Macron : “E’ un attacco a tutta la Francia” : Parigi, bambino ebreo aggredito in strada. Macron: “E’ un attacco a tutta la Francia” Il bimbo indossava la kippah e stava camminando per le strade di Sarcelles, quartiere in cui vive una numerosa comunità ebraica.Continua a leggere Il bimbo indossava la kippah e stava camminando per le strade di Sarcelles, quartiere in cui vive una […] L'articolo Parigi, bambino ebreo aggredito in strada. Macron: “E’ un attacco a tutta la Francia” sembra ...