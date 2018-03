Forza Italia insiste su Romani Silvio vuole azzoppare Salvini Ecco il piano contro il

Sondaggi - effetto traino sui vincitori : M5s al 35 e Lega al 23 - 5. Il Pd cade ancora più giù - Forza Italia sprofonda all’11 : Mentre i pariti sono alle prese con l’elezione dei presidenti delle Camere, i Sondaggi confermano il cosiddetto “effetto traino”. Se si tornasse a votare domani, infati, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti, rubandoli in particolare al Pd e a Liberi e Uguali da una parte a Forza Italia dall’altra. Secondo Index Research per Piazzapulita, il Carroccio passerebbe dal 17,4 per cento al 23,5, con un ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Forza Italia : “Dal terzo scrutinio votiamo Romani” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Camera : Forza Italia al Senato vota Romani : Il candidato della coalizione di centrodestra per il Senato è Paolo Romani – Roma – Forza Italia ha diffuso un comunicato. “In base agli accordi... L'articolo Camera: Forza Italia al Senato vota Romani proviene da Roma Daily News.

Matteo Salvini si smarca da Forza Italia su Paolo Romani : "Sbaglia M5S a porre veti ma anche chi si fissa su un nome" : Forza Italia tira dritto su Paolo Romani candidato alla presidenza del Senato, la Lega no. "Il M5S sbaglia a porre veti, ma sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome" dice Matteo Salvini, che fa il punto sull'andamento del negoziato al termine della prima votazione di Palazzo Madama. "Ognuno di noi, in questo momento deve parlare con tutti e mettersi di lato di qualche centimetro, noi della Lega ci siamo messi di lato di un ...

Presidenze Camere - è scontro tra M5s e Forza Italia : il rebus non si scioglie : Si riparte da zero. E' stallo sulle Presidenze delle Camere nel giorno dell'apertura della diciottesima legislatura e delle prime votazioni di Camera e Senato per i successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso. Il...

Luigi Di Maio - M5s non vuole Forza Italia al tavolo delle trattative : 'Mentre noi lo avevamo da Luigi Di Maio per fare tutti i nomi e inserire tutte le caselle degli uffici di Presidenza, prendiamo atto che Forza Italia si è seduta al tavolo senza avere nessun tipo di ...

Presidenze - Di Maio rifiuta di parlare con Berlusconi. Forza Italia : inaccettabile : Braccio di ferro tra Forza Italia e M5s sul nome di Paolo Romani per la presidenza del Senato. Per il M5S è invotabile. Ma Forza Italia insiste. Dopo il vertice dei capigruppo a Montecitorio sulle Presidenze delle Camere il nodo non si scioglie. Luigi Di Maio rifiuta di parlare con Silvio Berlusconi. «Non accettano di parlare dei nomi delle pr...

Presidenza delle Camere - incontro di Forza Italia in vista del confronto fra i capigruppo. Riunione anche del Pd : A palazzo Grazioli Silvio Berlusconi torna a riunire in serata lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'incontro con i capigruppo di tutte le forze politiche convocato dai Cinque stelle a ...

Senato - Forza Italia compatto su Romani. Di Maio : «Per noi è invotabile» : Si fa ardua la strada dell’accordo fra pentastellati e centrodestra sulla presidenza delle Camere. Per uscire dallo stallo il capo politico del Movimento propone un nuovo giro di incontri

Pd verso l'astensione sia alla Camera che al Senato : ma di fatto è una posizione che aiuta Romani di Forza Italia : Astensione. Dovrebbe essere questa la posizione del Pd nelle votazioni per i presidenti di Camera e Senato al via domani in Parlamento. Una decisione che evidentemente lascia fare agli altri gruppi, ma di fatto in Senato aiuta il candidato di Forza Italia Paolo Romani, nome sul quale Silvio Berlusconi è irremovibile nonostante il no del M5s e le critiche del leghista Matteo Salvini. Ecco, in questo modo Romani verrebbe eletto con il ...

