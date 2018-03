Forum | parlano i contendenti-attori | “Abbiamo un copione | facciamo la parte Ci dicono

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) C’è un programma del daytime di Canale 5 che sta riscuotendo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, dei risultati davvero importanti (oggi il 19,5% di share). Questo programma si chiama, da cinque anni è condotto da Barbara Palombelli e piace al pubblico nonostante i 33 anni di attività sul groppone perché racconta i problemi della vita quotidiana di chi guarda. Un aspetto, però, ci ha sempre lasciato interdetti. Perché il programma, e forse non tutti lo sapranno, fa uso diper le cause portate in scena. Sia chiaro: è il segreto di Pulcinella e nessuno ne ha mai fatto mistero. Qualche anno fa Barbara Palombelli svelò in prima persona l’arcano al settimanale Tivù: “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noiinterpretare le parti in causa da chi, per un verso e per l’altro, è stato coinvolto realmente in vicende simili. Si ...