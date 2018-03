Fortnite si prepara al cross platform? Parole d’incoraggiamento da Epic Games

optimaitalia

: #Fortnite si prepara al cross platform? Parole d'incoraggiamento da #EpicGames - OptiMagazine : #Fortnite si prepara al cross platform? Parole d'incoraggiamento da #EpicGames -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Un'esperienza videoludica che si appresta a non conoscere confini quella di, il Battle Royale che negli ultimi mesi ha indubbiamente rubato la scena a titoli ben più blasonati, assestandosi stabilmente in vetta alle classifiche dei titoli più giocati del momento. Numeri da paura che in futuro potrebbero vedere un notevole incremento qualora venisse supportato il tanto chiacchierato (e richiesto) gioco. Un'ipotesi che rappresenta ben più di una mera evenienza.L'avvento disu dispositivi mobile ha infatti ulteriormente sdoganato i limiti del gioco, conche non si pone alcun limite per il futuro, nemmeno quello costituito dalla “barriera” fisica costituita finora dalle diverse piattaforme su cui il titolo gira. Proprio nel corso della Game Developers Conference 2018 il CEO di, Tim Sweeney, ha espresso il proprio ottimismo nei ...