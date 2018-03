Foggia | domiciliari a ex patron Sannella

Foggia - picchia il vicepreside che aveva rimproverato il figlio - poi evade dai domiciliari per andare a un battesimo : Dopo avere aggredito a scuola un vicepreside non ha rispettato le prescrizioni degli arresti domiciliari ed è finito in carcere. Si è aggravata la posizione del pregiudicato di 38 anni che il 10 ...

