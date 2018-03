Flop di ascolti per The Voice of Italy 2018 | peggior debutto di sempre per un progetto da

Un altro Flop di ascolti e di share per Domenica In : Aveva detto solo qualche giorno fa: 'Gli ascolti di Domenica In sono buoni '. Parole e musica di Cristina Parodi . Ma anche ieri il contenitore della Domenica pomeriggio di Rai Uno ha dovuto fare i ...

Ascolti tv - 16 marzo/ Ottima chiusura per Sanremo Young e Flop di Immaturi "versione" film : Gli Ascolti tv di venerdì 16 marzo regalano poche emozioni agli addetti ai lavori che prendono atto del successo di Antonella Clerici e Sanremo Young e del flop di Canale 5(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:08:00 GMT)

Il primo bacio di Maggie e Jackson in Grey’s Anatomy 14×14 è Flop storico di ascolti - recensione e promo 14×15 : Dopo lo shock causato dall'annuncio a sorpresa dell'uscita di scena dei personaggi interpretati da Jessica Capshaw e Sara Drew, l'episodio di Grey's Anatomy 14x14 ha subito un calo clamoroso degli ascolti negli Stati Uniti. Trasmesso giovedì 8 marzo su ABC, il più recente episodio di Grey's Anatomy 14 ha fatto segnare i peggiori ascolti della serie dal 2011 ad oggi, con soli 7.1 milioni di spettatori a fronte della media di oltre 8 milioni ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 marzo 2018. La Champions sfiora gli 8 mln (28.6%) - Flop E’ Arrivata la Felicità (10.9%) : Tottenham - Juventus Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità ha conquistato 2.709.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Tottenham – Juventus ha raccolto davanti al video 7.956.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.256.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.077.000 spettatori (10.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ...

Ascolti TV | Domenica 4 Marzo 2018. Che Tempo Che Fa 19.5%-15.5% - Flop Furore 10.1% : Donatella Versace ospite di Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa - dalle 20.37 alle 21.57 – ha conquistato 5.172.000 spettatori pari al 19.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 21.01 alle 22.42 – ha ottenuto 4.025.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.584.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ...

Ascolti : Isola dei famosi a 4 - 5 milioni (23 - 80%) - È arrivata la felicità Flop a 2 - 9 (12 - 09%) : Ascolti tv di martedì 27 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 27 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la terza puntata della fiction È arrivata la felicità con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Risultato? 2.993.000 spettatori (12,09% di share). Su Canale 5 4.501.000 […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi a 4,5 milioni (23,80%), È arrivata la felicità flop a 2,9 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 febbraio 2018. Boom per La Mossa del Cavallo (32.3%). Floppano gli approfondimenti elettorali (Rai 2 1.7%-2% - Matrix 7.6%) : La Mossa del Cavallo - Michele Riondino Su Rai1 La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata ha conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Su Canale 5 Matrix Prime – La Sfida dei Leader ha raccolto davanti al video 1.652.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 484.000 spettatori pari all’1.7% di share nella prima parte e 440.000 (2%) ...

FURORE 2/ Anticipazioni 25 Febbraio 2018 e riassunto prima puntata : Flop di ascolti con solo il 10 - 7% di share : FURORE 2, Anticipazioni del 25 Febbraio e riassunto della prima puntata: Giovanna alla ricerca di sua madre e Saro vuole vendicare suo fratello. Raggiungeranno i loro obiettivi?(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:48:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 : ascolti Flop - pochi TOP all'Isola : L'Isola dei famosi sta entrando sempre più nel vivo, ma, dopo l'abbandono di Francesco Monte, è indubbio che il reality ha perso la sua punta di diamante. L'ultima puntata serale ha infatti 'segnato' ascolti molto bassi, segno che quello che succede in Honduras non riesce a catturare l'attenzione di chi dovrebbe seguire in tv l'Isola dei famosi 2018. L'Isola dei famosi: 'l'unica coppia che potrebbe nascere' Isola dei famosi, dopo l'abbandono di ...

Un Flop gli ascolti di Justin Timberlake al Super Bowl 2018 - la finale meno vista da 8 anni : Non è andata benissimo, per usare un eufemismo: gli ascolti di Justin Timberlake al Super Bowl 2018 per il suo HalfTime Show che ha animato l'intervallo della finale della NFL hanno registrato il risultato più basso dal 2010, classificandosi come il secondo peggiore della decade. La media di 47,4 punti di rating per NBC nell'arco della serata rappresenta un calo del 3% rispetto alla kermesse del 2017, in onda su Fox, che ha visto Lady Gaga ...

Ascolti TV | Venerdì 2 febbraio 2018. Superbrain chiude al 17.8% - crolla Immaturi (12.5%). Flop Kronos (2.2%) staccato da Propaganda Live (4.2%) : Paola Perego e una concorrente di Superbrain Su Rai1 la quarta e ultima puntata di Superbrain ha conquistato 3.872.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 la quarta puntata della fiction Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 2.955.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Kronos – Il Tempo delle Idee ha interessato 491.000 spettatori pari al 2.2% di share. Su Italia 1 Big Game – Caccia al Presidente ha intrattenuto ...

Le spose di Costantino - ascolti Flop. Critici tv : Pechino Express senza mordente - protagoniste non all’altezza : Le spose di Costantino, in onda per 4 giovedì su Rai2, ha ottenuto ascolti flop tra il 2 e il 3% di share. Ecco cosa evidenziano i Critici televisivi sul docu-reality con Costantino della Gherardesca che ha “sposato” Elisabetta Canalis, Paola Ferrari, Eleonora Giorgi e Valeria Marini. Le spose di Costantino, “materiale modesto” Aldo Grasso […] L'articolo Le spose di Costantino, ascolti flop. Critici tv: Pechino ...