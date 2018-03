Finta vendita Huawei P20 in Italia ma prezzo svelato a 4 giorni dall’uscita?

optimaitalia

(Di venerdì 23 marzo 2018) Per l'uscita delP20 (insieme a quello che molto probabilmente si chiameràP20 Pro) è ad un passo da noi. La presentazione dei due device avrà luogo a Parigi martedì 27 marzo: eppure, un po' come accaduto per il P20 Lite instiamo assistendo ad uno strano fenomeno. Alcuni siti, in particolare il noto e-commerce ePrice, avrebbe messo in vetrina proprio la futura ammiraglia nella sua sola variante standard con tanto diin bella vista. Già è possibile dunque procedere alla prenotazione del device, diciamo così, a scatola chiusa?Al momento di questa pubblicazione ilindicato per ilP20 sul sito di riferimento è di 695,99 euro. Questo corrisponderebbe grosso modo a quanto trapelato dal noto leaker Roland Quandt qualche giorno fa, il quale aveva posizionato proprio la variante base del dispositivo su una soglia di costo inferiore ai 700 euro. ...