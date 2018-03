Finale Coppa Italia | tutte le info sui biglietti | vendita al via dal 26 marzo

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori ed Elisa Meneghini in Finale al corpo libero - rammarico per la trave : A Doha (Qatar) si è disputata l’ultima parte delle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). In questa città si disputeranno anche i Mondiali tra sette mesi, gli atleti erano interessati a testare la situazione. trave: Le francesi confermano il loro ruolo di favorite e guidano la classifica: Melanie De Jesus Dos Santos (13.733) precede Marine Boyer ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori e Marco Lodadio in Finale - fuori Elisa Meneghini. L’Italia risponde a Doha : A Doha (Qatar) si sono svolte le prime qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. In questa stessa città si disputeranno i Mondiali a ottobre, gli atleti erano interessati a testare la situazione. PARALLELE ASIMMETRICHE: Lara Mori ha conquistato una splendida Finale. Niente male per la toscana, specialista al corpo libero (Finale agli Europei e ai Mondiali), che ...

Coppa del Mondo a Doha Meneghini punta alla Finale : Elisa Meneghini apre la stagione internazionale con la Coppa del Mondo di Doha. La casnatese , 20 anni, è impegnata, da oggi a sabato, nella città degli Emirati Arabi Uniti, nella quarta prova del ...

Salto con gli sci - Coppa del mondo : i convocati dell’Italia per la tappa Finale di Schonach : Sono state rese note dal direttore sportivo Sandro Pertile le convocazioni per l’ultima gara di Coppa del mondo a Schonach (Germania) di Salto con gli sci in chiave azzurra. Tre atleti parteciperanno alle gare tedesche, ovvero Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Denis Parolari che gareggeranno il 24 e il 25 marzo. Il tris tricolore si cimenterà prima dal trampolino HS106, successivamente ci sarà la prova di sci di fondo su un percorso ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : dominio Norvegia nella staffetta maschile. L’Italia crolla nel Finale e finisce undicesima : Norvegia dominante nell’ultima staffetta maschile ad Oslo. I padroni di casa hanno condotto una gara magistrale, allungando nella seconda parte grazie ai due fratelli Boe, Tarjei e Johannes, che hanno portato i compagni al terzo successo su quattro gare disputate in questo format. L’Italia ha chiuso in undicesima posizione, dopo essere stata davanti per tre quarti di gara. La gara di testa (e dell’Italia) si è conclusa nella ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : dominio Norvegia nella staffetta maschile. L’Italia crolla nel Finale e finisce undicesima : Norvegia dominante nell’ultima staffetta maschile ad Oslo. I padroni di casa hanno condotto una gara magistrale, allungando nella seconda parte grazie ai due fratelli Boe, Tarjei e Johannes, che hanno portato i compagni al terzo successo su quattro gare disputate in questo format. L’Italia ha chiuso in undicesima posizione, dopo essere stata davanti per tre quarti di gara. La gara di testa (e dell’Italia) si è conclusa nella ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di Finale : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: Orari da definire Primi due singolari ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di Finale : Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. C’è grande attesa intorno a questo incontro, una super sfida che vale l’accesso alle semifinali della prestigiosa competizione a squadre di tennis: sarà l’impianto di Valletta Cambiaso a Genova a ospitare l’evento, gli azzurri vanno a caccia dell’impresa contro i detentori dell’Insalatiera e vogliono continuare a ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo Minsk 2018 : Francesca Lollobrigida guida la truppa tricolore in Bielorussia : Giorni di marzo e giorni di Finale di Coppa del Mondo di Speed skating a Minsk (Bielorussia), per l’atto conclusivo del darsi sul ghiaccio di quest’annata così lunga ed impegnativa per gli atleti (17-18 marzo). Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e i Mondiali Allround di Amsterdam (Olanda), i pattinatori più veloci del Mondo si presenteranno ai nastri di partenza di questo appuntamento con le ultime energie ...

Classifica Finale Coppa del Mondo superG maschile 2018 : Kjetil Jansrud trionfa. Vincent Kriechmayr secondo davanti a Svindal : Kjetil Jansrud ha vinto la Coppa del Mondo maschile di superG. Un trionfo già certo per il norvegese, oggi solo sesto nell’ultima gara di questa specialità, alle Finali di Are. Per il 32enne si tratta del terzo trionfo in questa disciplina, la quarta Coppetta in totale in carriera. L’ultima prova è stata però utile a determinare il podio della Classifica di superG. Il secondo posto è andato a Vincent Kriechmayr, grazie alla vittoria ...

Finale di Coppa del Mondo : Goggia vince ancora - prima nel SuperG : Prosegue l'onda lunga dei successi di Sofia Goggia. Dopo l'oro olimpico e la Coppa del Mondo di discesa l'azzurra ha vinto ad Are, nel corso della Finale di Coppa del Mondo, il SuperG. La Goggia ha chiuso la gara, rinviata e abbassata alla partenza per un fastidioso vento in quota, in 1.07.92 davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg , 1.08.24, mentre terza si è ...

Classifica Finale Coppa del Mondo discesa maschile 2018 : vince Beat Feuz! Secondo Aksel Lund Svindal : Beat Feuz ha vinto la Coppa del Mondo di discesa 2018. Lo svizzero ha chiuso al terzo posto la gara delle finali di Are, piazzamento bastato a vincere la Coppetta. Si tratta della prima volta in carriera, perché il 31enne aveva fin qui chiuso soltanto al Secondo posto nel 2012. Beffato, quindi, Aksel Lund Svindal, quarto oggi e Secondo in Classifica. Al terzo posto, invece, il tedesco Thomas Dressen, che ha conservato la posizione rispetto a ...

Classifica Finale Coppa del mondo di discesa femminile 2018 : Sofia Goggia trionfa davanti a Lindsey Vonn : Non è bastata la 82esima di vittoria del fenomeno statunitense Lindsey Vonn nelle Finali di Are, in discesa libera, a togliere la gioia della vittoria di Coppa del mondo di specialità a Sofia Goggia. L’azzurra, seconda a 6 centesimi dall’americana, dopo l’oro olimpico di PyeongChang, arriva la prima vittoria in carriera della Sfera di cristallo (in questa specialità). Un anno da sogno per Sofia. Di seguito la Classifica ...

Discesa femminile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finale Coppa del mondo sci) : diretta Discesa femminile Are: info Streaming video e tv. Ultima prova della disciplina per la Coppa del mondo: Sofia Goggia oggi vincerà la coppetta di specialità?.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 02:00:00 GMT)