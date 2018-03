Finale col botto nel nuovo spot Buondì Motta – VIDEO

Volley - Champions League 2018 – Civitanova per chiudere i conti col Belchatow - quarti di Finale nel mirino : Civitanova va a caccia della qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Questa sera (ore 20.30) i Campioni d’Italia ospiteranno il PGE Skra Belchatow nel ritorno degli ottavi: dopo essersi imposti per 3-2 nella bolgia di Lodz, la Lube deve vincere di fronte al proprio pubblico oppure perdere al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set per passare il turno. I ragazzi di coach Medei hanno tutte le ...

Finale "col botto" per la stagione del Teatro Don Bosco di Saluzzo : "Grazie alla varietà e validità dei vari spettacoli che si sono susseguiti sul palco del Don Bosco a partire da inizio ottobre fino ad oggi " continuano gli organizzatori della rassegna - anche ...

LIVE Federer-Del Potro - Finale Indian Wells in DIRETTA : il Maestro vuole confermarsi Re - l'argentino cerca il colpaccio : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roger Federer vs Juan Martin Del Potro, Finale del Master 1000 di Indian Wells: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

LIVE Federer-Del Potro - Finale Indian Wells in DIRETTA : il Maestro vuole confermarsi Re - l’argentino cerca il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roger Federer vs Juan Martin Del Potro, Finale del Master 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano si assegna il prestigioso trofeo, il primo 1000 della stagione. Il Maestro parte favorito contro l’arcigno argentino: lo svizzero difende il titolo conquistato lo scorso anno, in stagione non ha ancora perso un match (ha vinto Australian Open e torneo di Rotterdam) e vuole imporsi ancora da ...

DIRETTA/ Sampdoria Inter (risultato Finale 0-5) info streaming video e tv : Nerazzurri spettacolari a Genova! : DIRETTA Sampdoria-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma allo stadio Ferraris di Genova.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:21:00 GMT)

LIVE Sei Nazioni femminile 2018 : Italia-Scozia in DIRETTA. Le azzurre cercano il colpaccio Finale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto. Appuntamento alle ore 15 con il kick-off. CLICCA IL TASTO ...

LIVE – Sei Nazioni femminile 2018 : Italia-Scozia in DIRETTA. Le azzurre cercano il colpaccio Finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo turno del Sei Nazioni di rugby femminile 2018. L’Italia è impegnata alle 15 allo Stadio Plebiscito di Padova: le azzurre sfidano la Scozia a caccia di un clamoroso bis dopo la vittoria di settimana scorsa con il Galles. Barattin e compagne vogliono sicuramente far esplodere il pubblico di casa per la prima volta in questo torneo. Le possibilità ci sono tutte: le scozzesi non sono ...

Ascolti tv del 16 marzo 2018 : la Finale di Sanremo Young sfiora il 20% di share : Ascolti Sanremo Young 2018: la finale vista da 4.277.000 telespettatori Quali sono gli Ascolti TV relativi alla giornata di ieri, venerdì 16 marzo 2018? Beh, dati Auditel di oggi alla mano sembra proprio che a festeggiare per i risultati ottenuti siano Antonella Clerici e tutto lo staff di Sanremo Young, il talent show di Rai1 […] L'articolo Ascolti tv del 16 marzo 2018: la finale di Sanremo Young sfiora il 20% di share proviene da Gossip ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Scattano i quarti di Finale : Novara favorita - Scandicci per il colpo - Conegliano rischia : Nel weekend inizieranno i Playoff Scudetto di Volley femminile. Si parte con la gara1 dei quarti di finale, le prime quattro della classe giocheranno in casa e cercheranno di mettere subito in chiaro le cose. Novara incomincerà la difesa del titolo contro Firenze. Le Campionesse d’Italia, dopo aver vinto la regular season in maniera rocambolesca, sfideranno le toscane in un incontro che sembra senza storia: Paola Egonu e compagne ...

Volley - Playoff Scudetto – Spettacolo in gara2 : Perugia - Civitanova - Modena e Trento per volare in semiFinale! : Nel weekend del 17-18 marzo si giocheranno le gara2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Le quattro squadre che hanno vinto lo scorso fine settimana di fronte al proprio pubblico hanno l’occasione per chiudere i conti e volare in semifinale ma dovranno imporsi anche in trasferta: Perugia, Civitanova, Milano e Trento hanno la ghiotta occasione per strappare il pass evitando l’insidiosa bella prevista tra sette ...

LIVE Sorteggio Champions League in DIRETTA : Juventus e Roma scoprono le avversarie dei quarti di Finale. Pericolo derby - incubi Real e Barcellona : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon ci svelerà quali saranno gli incroci del secondo turno a eliminazione DIRETTA della massima competizione continentale: le otto squadre rimaste in corsa conosceranno finalmente quali saranno i loro avversari nei match di andata e ritorno (3-4 e 10-11 marzo), la corsa verso la finale di Kiev è entrata nel vivo. Le ...

DIRETTA / Lokomotiv Atletico Madrid (risultato Finale 1-5) : Colchoneros ai quarti con goleada! : DIRETTA Lokomotiv Mosca Atletico Madrid, risultato finale 1-5: goleada dei Colchoneros che senza problemi si qualificano ai quarti di Europa League. Doppietta per Torres, perla di Griezmann(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:39:00 GMT)

Speed skating - Finale Coppa del Mondo Minsk 2018 : Francesca Lollobrigida guida la truppa tricolore in Bielorussia : Giorni di marzo e giorni di Finale di Coppa del Mondo di Speed skating a Minsk (Bielorussia), per l’atto conclusivo del darsi sul ghiaccio di quest’annata così lunga ed impegnativa per gli atleti (17-18 marzo). Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e i Mondiali Allround di Amsterdam (Olanda), i pattinatori più veloci del Mondo si presenteranno ai nastri di partenza di questo appuntamento con le ultime energie ...