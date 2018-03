' Fight for peace' | Mr Pedro con Zenna al Void di Nocera Inferiore

Nord Italia - uditi forti boati : sui social scatta la paura - EuroFighter inseguono aereo francese per allarme dirottamento : Attimi di paura nella Bergamasca: diverse persone hanno udito due forti boati, affidando la loro testimonianza ai social. L'eco è stata avvertita distintamente anche nel Milanese, nel Bresciano e in ...

Isis : Europol - 5 mila cittadini Ue tra foreign Fighters : ANSAmed, - SOFIA, 19 MAR - "Sono circa cinquemila i cittadini dell'Ue che hanno militato tra le file dell'Isis, ottocento dei quali provenivano dai Paesi dei Balcani occidentali". Lo ha dichiarato ...

Droga : arrestati fratelli foreign Fighter : ANSA, - ROMA, 3 MAR - Quattro cittadini marocchini, tra cui due fratelli di un foreign fighter ucciso nel teatro di guerra siro-iracheno nel 2016, sono stati arrestati stamani dai Carabinieri del Ros ...

ELEZIONI A RISCHIO?/ Mori : i foreign Fighters sono molto più pericolosi degli hacker russi - e Usa - : I nostri servizi di informazione temono attacchi cyber che potrebbero influenzare l'opinione pubblica in vista de voto del 4 marzo. Ne abbiamo parlato con il generale MARIO Mori

Gli ultimi due foreign Fighters della cellula dell’ISIS “i Beatles” sono stati catturati : sono di Londra, come tutta la piccola cellula dello Stato Islamico diventata nota per i video di decapitazioni con "Jihadi John" The post Gli ultimi due foreign fighters della cellula dell’ISIS “i Beatles” sono stati catturati appeared first on Il Post.

FOREIGN FightERS IN ITALIA?/ Mori : può darsi - ma da noi hanno vita breve... : Diffusa da fonti inglesi la notizia che in Italia sarebbero sbarcati 50 miliziani dell'Isis, ma il nostro ministero degli interni ha smentito. Ne abbiamo parlato con il generale MARIO Mori

L'ombra della lista dei foreign Fighters arrivati in Italia sulla visita di Erdogan a Papa Francesco : La notizia pubblicata dal Guardian circa una lista di 50 nomi di fighters tunisini dell'Isis che sarebbero sbarcati in Sicilia alla fine del 2017 per portare la jihad in Europa, è stata minimizzata dalla Polizia Italiana, ma è coincisa con una giornata particolare pesante sul fronte della prevenzione per la sicurezza, visto che oggi è stato varato il piano generale per garantire la sicurezza del premier turco Erdogan che ...

Terrorismo - a Como una famiglia di foreign Fighter. Arrestato il padre - il figlio ancora in Siria : padre e figlio egiziani sono stati arrestati. Gli inquirenti: "Ci sono ragionevoli motivi perché il ragazzo possa tornare in Italia o in Europa"

Terrorismo - espulsa "Mamma Jihad" : dall'Italia finanziava il figlio foreign Fighter : E' stata esplusa dall'Italia una cittadina marocchina "per motivi di sicurezza dello Stato". Il provvedimento firmato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, riguarda una 46enne residente nel comasco...

TERRORISMO - FOREIGN FightERS A COMO/ Arrestato il padre che manteneva il figlio radicalizzato in Siria : TERRORISMO, famiglia di FOREIGN fighter a COMO: Arrestato il padre che manteneva il figlio in Siria, “orgoglioso di avere un martire in casa". Rimpatriata la madre, denigrato l'altro figlio(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:36:00 GMT)