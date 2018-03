Favino e IWC | passione storica | insieme per la Coppa Milano-Sanremo

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Un’intuizione d’altri tempi. Era il 1906 quando un gruppo di «gentlemen drivers», appassionati piloti non professionisti, decisero di istituire la, una corsa automobilistica che dalla Madonnina arrivava fino alla città dei fiori. «Un’ardimentosa passeggiata», così come veniva definita all’epoca, che oggi torna in vita sotto l’egida dell’agenzia Equipe International. Un rilancio brillante, in grado di attrarre attorno alla manifestazione partner di spicco come IWC Schaffhausen e Bosch. Proprio l’azienda svizzera produttrice di orologi di lusso ha salutato il passaggio del suo brand ambassador Pierfrancescoa bordo di una Mercedes SL cabrio degli Anni 70 davanti alla boutique di via Montenapoleone. LEGGI ANCHEI 150 anni da sogno di IWC Giacca di pelle marrone e sorriso smagliante, l’attore – reduce dai David di Donatello – ha partecipato alla ...