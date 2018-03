Fashion Galaxy | designer e muse come non li avete mai visti

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il suo pallino sono sempre stati, oltre alla fotografia, gli anni Sessanta: Jean-Marie Périer, classe 1940, è celebre per aver ritratto la maggior parte degli artisti di quell’epoca, Rolling Stones e Beatles in primis, ma anche Françoise Hardy, Sylvie Vartan e tante altre. E per aver creato delle messe in scena bellissime e sorprendenti. Dopo essere stato assistente di Daniel Filipacchi (negli anni Cinquanta fotografo di Marie Claire), aver lavorato per riviste musicali, realizzato produzioni pubblicitarie, girato lungometraggi per il cinema e trascorso 10 anni negli USA, nel 1990 Périer torna a Parigi chiamato dalla sorella, che gli propone di lavorare per Elle, di cui è caporedattrice. Le rockstar degli anni Sessanta erano diventate padri e madri di famiglia, il loro posto era stato preso dagli stilisti che possedevano la stessa fantasia, il talento e i mezzi per inventarsi una vita ...