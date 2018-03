Farmaci | ok dell’Aifa a molecola contro la leucemia acuta mieloide

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Nuove armila(Lam). Celgene Italia annuncia l’ammissione alla rimborsabilità disposta dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di Vidaza* (azacitidina) nel trattamento dei pazienti adulti con Lam e blasti midollari superiori al 30%, non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio scorso. La Lam è una rara e grave forma di tumore del sangue, che si sviluppa dal midollo osseo e tende a progredire velocemente a causa della rapida crescita di progenitori ematopoietici anomali che si accumulano nel midollo osseo e interferiscono con la normale produzione delle cellule del sangue. In Italia i dati dell’Associazione italiana registri tumori (Airtum) stimano poco più di 2.000 nuovi casi l’anno. La malattia, caratterizzata da prognosi infausta, colpisce ...