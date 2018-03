Falso dietologo a Pescara - Gdf sequestra studio : Falso dietologo a Pescara , Gdf sequestra studio Un 59enne è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. Nel suo schedario trovate le cartelle mediche di oltre 400 persone. I militari hanno messo sotto sequestro lo studio in cui l'uomo avrebbe esercitato Parole chiave: ...

Falso dietologo smascherato e denunciato dalla Guardia di Finanza - operava nel centro di Pescara : Pescara - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato un soggetto, T.M. un cinquantanovenne della provincia di Chieti, per esercizio abusivo della professione medica, in particolare di dietologo nutrizionista, e sequestrato lo studio ove operava. Il sedicente professionista, privo di titolo abilitante, riceveva i suoi clienti in uno studio, nel centro di Pescara. Tanti gli ignari pazienti, alcuni dei ...