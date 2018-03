Fallimento Como Essien Coppe e pulmini all' asta

La procura di Como chiede il Fallimento per il casinò di Campione d’Italia : La procura di Como ha chiesto il fallimento del casinò di Campione d’Italia per insolvenza. La decisione è stata presa al termine di un’inchiesta nata da un esposto del sindaco di Campione, il medico forzista Roberto Salmoiraghi, che quando era all’opposizione denunciò che il casinò non trasferiva i soldi al Comune. ...

Como - Procura chiede il Fallimento del casinò di Campione : La Procura della Repubblica di Como ha chiesto il fallimento per insolvenza del casinò di Campione d'Italia , una delle 4 case da gioco italiane con sede nell'enclave italiana in territorio svizzero, ...

Como - Procura chiede il Fallimento del casinò di Campione : Como, Procura chiede il fallimento del casinò di Campione Una delle quattro case da gioco in Italia è in crisi e rischia la chiusura Continua a leggere L'articolo Como, Procura chiede il fallimento del casinò di Campione sembra essere il primo su NewsGo.

Fallimento Como Calcio - arrestati l'ex presidente e il suo vice : l'ex presidente Pietro Porro e il suo vice Flavio Foti sono agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'inchiesta sul Como Calcio, dichiarato fallito nell'estate 2016 su ...

Calcio. Fallimento Como - due arresti per bancarotta : Roma – In una nota divulgata dalla Guardia di Finanza, si apprende come siano state emesse due ordinanze di custodia cautelare nell’ambito della vicenda del... L'articolo Calcio. Fallimento Como, due arresti per bancarotta su Roma Daily News.

Fallimento Como Calcio - arrestati ex presidente e vice : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente ex presidente e vicepresidente della Calcio Como fino al 21 luglio 2016, sono stati arrestati nell’ambito dell'inchiesta penale sul Fallimento della società sportiva. I due indagati sono accusati di bancarotta per distrazione e

Fallimento Como Calcio - arrestati ex presidente e vice : Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente ex presidente e vicepresidente della Calcio Como fino al 21 luglio 2016, sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta penale sul Fallimento della società ...

Fallimento Calcio Como : arrestati l'ex presidente e il suo vice : Milano, 9 gen. (askanews) Nell'ambito dell'inchiesta sul Fallimento del Calcio Como srl, la guardia di finanza di Como ha eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti ...

Calcio : Fallimento Como - ai domiciliari ex presidente e vice (2) : (AdnKronos) - Inoltre, attraverso la cessione, a giugno 2014, da parte del Calcio Como a favore della controllante S3C del medesimo complesso immobiliare, per un corrispettivo di 3.200.000 (e contestuale rinuncia all’ipoteca legale sui crediti vantati dalla cedente) concordando modalità di versament

Calcio : Fallimento Como - ai domiciliari ex presidente e vice : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Nell’ambito dell'inchiesta penale sul fallimento della società sportiva Calcio Como, sono stati oggi arrestati Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente ex presidente e vicepresidente fino al 21 luglio 2016. L'operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico

Fallimento Calcio Como - Porro e Foti ai domiciliari per bancarotta : L'ex presidente Pietro Porro e il suo ex vice Flavio Foti sono da questa mattina agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'inchiesta sul Como Calcio, dichiarato fallito nell'...

Fallimento del Como Calcio : blitz all'alba - arresti e perquisizioni : Stamattina all'alba sono scattati arresti e perquisizioni per il Fallimento della società sportiva Calcio Como 1907. Nell'ambito di una complessa ed articolata indagine...