Facebook | Google e gli altri big del web insieme per salvare i cuccioli di tigre e

Arriva la Web Tax europea? Proposta tassa 3% su ricavi per Facebook - Google - Uber e gli altri big della Rete : Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione 'temporanea', applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di spazi pubblicitari (come Google), cessione di dati (come Facebook) e attività di intermediazione tra utenti e business (come Uber), applicabile a società con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro ed uno europeo sopra i 50 ...

Perché Google - Facebook e Twitter vietano la pubblicità di bitcoin : I giganti di internet mettono al bando gli annunci di bitcoin, criptovalute e Ico. Obiettivo: scongiurare le truffe. Ma ad alcuni operatori 'sa di censura'

Perché Google - Facebook e Twitter vietano la pubblicità di bitcoin : (Foto: ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images) Il primo è stato Facebook, che a gennaio ha annunciato il divieto di inserzioni sulle criptovalute. Poi, ai primi di marzo, si è fatto sentire anche Google. Poteva mancare Twitter? Certo che no. E infatti qualche giorno fa è uscita un’indiscrezione: tra due settimane anche l’uccellino blu proibirà gli annunci relativi a bitcoin e criptovalute, Ico incluse. È un divieto che fa rumore, Perché mai prima d’ora ...

I segreti dietro il successo di Amazon - Apple - Facebook e Google : Pubblichiamo di seguito un estratto del libro The Four: I padroni di Scott Galloway, edito da Hoepli. Il volume indaga le ragioni del potere e del successo dei cosiddetti Quattro Cavalieri, ossia Amazon, Apple, Facebook e Google. ———————————————- Il framework delle parti anatomiche – cervello, cuore, genitali – ha molto a che fare con lo straordinario ...

Pokemon Go : presto ci si potrà loggare con l’account Facebook o Google : I giocatori di Pokemon GO saranno molto presto in grado di accedere al gioco direttamente con i loro account Facebook o Google: più semplice di così si muore!La software house Niantic, i creatori della famosa applicazione Pokemon Go, hanno di recente comunicato che tutti i giocatori molto presto saranno in grado di loggersi tramite il loro account Facebook o Google.Pokemon Go introduce il login facilitato tramite account Facebook o Google: i ...

"Il web oggi è un'arma. Facebook e Google sono il problema - non la soluzione" : Il 12 marzo il web ha compiuto 29 anni. Un compleanno (molto) agro (poco) dolce per il suo papà, Tim Berners-Lee. Si festeggia perché, per la prima volta, più della metà delle persone al mondo è connessa. Ma Berners-Lee ha preferito mettere da parte le candeline e sfruttare la ricorrenza per lanciare il suo ennesimo appello: Google, Facebook e Twitter – ha scritto in una lettera aperta pubblicata dal ...

Perché Facebook e Google fanno la “guerra” alle criptovalute? I risvolti sul Bitcoin (crollato a 8mila) : Da gennaio il social network ha vietato le pubblicità di monete digitali. Il “ban” di Google scatterà a giugno. Come mai i colossi del web si stanno schierando contro l’universo delle cripto?...

Festival Internazionale del Giornalismo - main sponsor Google e Facebook : La XII edizione del Festival Internazionale del Giornalismo è pronta a ospitare per 5 giorni di dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari " oltre 700 speaker, 200 ...

Bitcoin buca quota $8.000 - effetto Balena di Tokyo e divieto Google dopo Facebook : I forti sell off che hanno colpito il Bitcoin e le altre monete digitali hanno mandato in fumo $60 miliardi del valore di mercato del Bitcoin in un solo giorno.

Google come Facebook : "Basta pubblicità alle criptovalute". : MILANO - Stop alle pubblicità di criptovalute e di tutte le attività legate alle monete digitali. È la decisione annunciata oggi da Google, che con un post ha spiegato che le nuove restrizioni saranno ...

Google come Facebook - vieta annunci su criptovalute : ... su un blog ha avvertito che "la rapida crescita di cripto-asset, l'estrema volatilità dei loro prezzi e le connessioni mal definite con il mondo finanziario tradizionale potrebbero facilmente creare ...

Amazon - Facebook - Google e il network effect : ... diciamo, classica c'è la convinzione che il controllo dell'offerta costituisca il fattore leva fondamentale del successo; nel territorio della nuova economia, invece, il potere deriva dal controllo ...

Intervista Scott Hartley : il venture capitalist di Google e Facebook racconta «La cultura umanistica governa la rivoluzione digitale» : Scott Harley è una delle figure più influenti del mondo della cultura digitale, tra i suoi lavori più importanti nella Silicon Valley si annoverano colossi come Google, Facebook il Berkman Center di Harvard per Internet & Society ed addirittura un incarico come Presidential Innovation Fellow presso la Casa Bianca al fianco del presidente Obama ed esperienze come curatore della rivista Forbes con la quale collabora costantemente. Nella sua ...

Facebook e Google si preparano alle elezioni politiche 2018 : Il 4 marzo si avvicina, anche Facebook e Google si stanno preparando alle elezioni politiche 2018. Dai "Punti di vista" e le interviste in collaborazione con ANSA di Facebook, alle informazioni utili ed i Post messi a disposizione dei vari partiti politici da parte di Google, i cittadini italiani hanno tutti gli strumenti per poter esprimere in maniera consapevole la propria preferenza. L'articolo Facebook e Google si preparano alle elezioni ...