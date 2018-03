Fabio Fazio | Cantone boccia il contratto Replica e il pensiero web | sostituire

Fabio Fazio : “Cantone boccia il mio stipendio? E’ un titolo improprio” : Fabio Fazio: “La delibera di Anac non riguarda il mio stipendio, ma il contratto” Fabio Fazio replica alla polemica sul suo stipendio, rispondendo a La Repubblica con una lettera aperta, in cui il presentatore RAI precisa che i guadagni percepiti per Che tempo che fa non c’entrerebbero nulla con le presunte contestazioni mosse dall’Anac di […] L'articolo Fabio Fazio: “Cantone boccia il mio stipendio? E’ ...

Fabio Fazio - Cantone sottopone il contratto alla Corte dei Conti : Nuove polemiche intorno al contratto di Fabio Fazio dopo quelle esplose ad inizio stagione contestualmente al suo passaggio da Rai3 a Rai1 con la sua creatura Che tempo che fa. Questa volta a mettere sotto la lente di ingrandimento il contratto del celebre conduttore è stato Raffaele Cantone che ha voluto sottoporre l’accordo alla Corte dei Conti sottolineando come si “ravvisano elementi di criticità”. L’autorità ...

Fabio Fazio - stipendio e contratto RAI bocciati da Anac : è polemica : Anac sul contratto di Fabio Fazio e sul suo stipendio in RAI: “Elementi di criticità” Anac “boccia” lo stipendio ed il contratto RAI di Fabio Fazio e la polemica sui guadagni del conduttore di Che tempo che fa si riaccende. A riportarlo, in data giovedì 22 marzo 2018, è La Repubblica che riprende quanto scritto […] L'articolo Fabio Fazio, stipendio e contratto RAI bocciati da Anac: è polemica proviene da Gossip e Tv.

Fabio Fazio - Anac boccia il contratto con la Rai : “Elementi di criticità e perplessità su costi-ricavi”. Carte alla Corte dei Conti : Nel contratto di Fabio Fazio si “ravvisano elementi di criticità” e “perplessità sulla giustezza dei costi/ricavi preventivati”. Con questo atto d’accusa l’Anac ha deciso di ‘denunciare’ il caso dello stipendio del conduttore Rai alla Corte dei Conti. La decisione è arrivata al termine di un’istruttoria lunga e complessa riguardo al compenso, alla durata dell’accordo tra il volto di Che ...

Che tempo che fa : Laura Pausini e Trapattoni ospiti di Fabio Fazio : Che tempo che fa è il programma di Fabio Fazio in onda domenica 18 marzo alle 20.35 su Rai1. Tra gli altri ospiti Laura Pausini e Giovanni Trapattoni, Antonio Albanese e Paolo Nespoli. Di seguito ecco qualche anticipazione. Che tempo che fa: Laura Pausini, Trapattoni e altri ospiti Domenica 18 marzo sarà aspite del programma di Fabio Fazio in onda in prima serata su Rai 1, Laura Pausini, che presenterà il suo nuovo album di inediti Fatti ...

Fabio Fazio - colpaccio a Che tempo che fa : in studia Laura Pausini e Giovanni Trapattoni : Gli ospiti di domenica 18 marzo di Fabio Fazio sono quelli delle grandi occasioni. A Che tempo che Fa alle 20.35 su Rai1 saliranno sul palco Laura Pausini di cui domani esce il nuovo album di inediti "...