F1 - GP d'Australia - Hamilton subito veloce nelle prove libere : Il Mondiale di Formula 1 entra nel vivo con il primo appuntamento della stagione. A Melbourne si sono svolte le prove libere del venerdì che hanno aperto le ostilità del Gran Premio d'Australia: Lewis Hamilton si conferma il più veloce in pista in entrambe le sessioni.Mercedes ancora in testa. 1:23.931 è il miglior tempo segnato da Lewis Hamilton nella seconda sessione di prove libere. Valtteri Bottas è poco più indietro, segnando 1:24.159 come ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Lewis Hamilton il più veloce. Max Verstappen a un decimo - Sebastian Vettel a mezzo secondo : C’è Lewis Hamilton in vetta al monitor dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Il britannico è stato inarrivabile per tutti: solo Max Verstappen è riuscito a stargli in scia, sebbene a più di un decimo. Terzo tempo per Valtteri Bottas, con Kimi Raikkonen vicinissimo. A mezzo secondo, invece, con il quinto tempo, la Ferrari di Sebastian Vettel. I ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 2. Lewis Hamilton detta legge ma Verstappen è vicinissimo. Raikkonen è quarto - Sebastian Vettel quinto : È stato Lewis Hamilton il protagonista del pomeriggio di Melbourne. Il britannico, dopo aver dominato il mattino, ha fatto segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, con un crono di 1’23″931 fatto segnare con gomma fucsia, l’ultrasoft. Il campione del Mondo in carica è stato l’unico a scendere sotto l’1’24”, mostrandosi inarrivabile per gli altri e ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 1. Il graffio di Lewis Hamilton con le UltraSoft. Raikkonen quarto e Vettel quinto lavorano con le gomme più dure : Pronti, via ed è subito Lewis Hamilton su Mercedes ad imporre la legge del più forte nelle prove libere 1 del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di F1. Il campione del mondo in carica, con estrema facilità, ha ottenuto il miglior tempo di questa prima sessione (1’24″026) precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’24″577), e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen ...

F1 Australia - Hamilton : «Siamo lavorando al prolungamento del contratto» : MELBOURNE - Il Campione del Mondo Lewis Hamilton ha concesso un'intervista a Sky, nella quale si è confessato prima dell'inizio del weekend di gara: ' Non penso di essere imbattibile, non mi sento ...

F1 Australia - Hamilton : «Penso solo a spingere al massimo» : È un privilegio essere in F1, poter far parte di questo mondo ed essere ai suoi vertici. Ci sono alcuni che escono di scena in anticipo ed altri che hanno vinto il campionato e non sono stati ...