F1 GP Australia | Prove Libere 1 | Hamilton davanti nella prima uscita stagionale

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 1. Il graffio di Lewis Hamilton con le UltraSoft. Raikkonen quarto e Vettel quinto lavorano con le gomme più dure : Pronti, via ed è subito Lewis Hamilton su Mercedes ad imporre la legge del più forte nelle prove libere 1 del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di F1. Il campione del mondo in carica, con estrema facilità, ha ottenuto il miglior tempo di questa prima sessione (1’24″026) precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’24″577), e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen ...

F1 oggi (venerdì 23 marzo) - GP Australia 2018 : come e su che canale vedere le prove libere. Gli orari delle dirette e delle repliche : oggi venerdì 23 marzo inizia il lungo weekend riservato al GP d’Australia 2018, prima prova del Mondiale F1 2018. Il circuito di Melbourne terrà a battesimo il campionato, le prove libere in programma oggi definiranno già i valori in campo e ci permetteranno di capire davvero chi può essere il favorito per la vittoria nella gara di domenica. Si preannuncia un nuovo atto della lunga battaglia tra Ferrari e Mercedes. La Rossa vuole ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : prove libere. La parola alla pista! Mercedes lepre - prime risposte per la Ferrari : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Australia 2018 di F1. Sul tracciato dell’Albert Park va in scena il day-1 e la curiosità su quel che faranno le monoposto in pista è tanta. Da queste prime due sessioni cominceremo a capire meglio gli equilibri, soprattutto tra i top team. Nel corso delle prove invernali la Mercedes ha impressionato e sembra godere di un po’ di vantaggio ...

F1 - GP Australia 2018 : prove libere (venerdì 23 marzo) : orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : Domani (venerdì 23 marzo) il Mondiale di F1 2018 prenderà il via da Melbourne (Australia) per le prime prove libere sul tracciato dell’Albert Park: sarà ancora il duello Mercedes-Ferrari a dominare la scena oppure il possibile inserimento della Red Bull spariglierà le carte? Riuscirà il Cavallino Rampante ad interrompere l’egemonia del team di Brackley? Gli uomini in rosso ci proveranno e già da questa prima tappa avremo le idee più ...

F1 - orario prove libere GP Australia 2018 : come seguirle in tv. Previste differite e repliche su Sky e TV8. Il palinsesto completo : Venerdì 23 marzo si disputeranno le prove libere del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1 2018. Il tracciato di Melbourne terrà a battesimo la lunga stagione dei motori, i piloti sono pronti a sfidarsi sul circuito di Albert Park. Le due sessioni di prove libere, ciascuna di 90 minuti, saranno fondamentali per mettere a punto la propria monoposto e trovare le giuste sensazioni con la pista. Dall’altra parte del Pianeta ...

F1 - GP Australia 2018 : prove libere. Programma - orari e tv. Come seguirle in tempo reale : Scatta il Mondiale di Formula 1. Primo appuntamento, Come oramai tradizione, in Australia. Sarà il primo episodio della sfida tra Mercedes e Ferrari, che riparte dopo la scorsa stagione. È ancora la Freccia d’Argento la macchina da battere ma la Rossa promette di fare passi avanti notevoli rispetto allo scorso campionato. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti, stando attenti però alla Red Bull, che “minaccia” seriamente ...