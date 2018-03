F1 | GP Australia 2018 | Daniel Ricciardo penalizzato di tre posizioni sulla griglia di

F1 - GP Australia 2018 : le previsioni meteo. Rischio pioggia per le qualifiche! Domenica asciutto? : Potrebbe essere il meteo il grande protagonista del primo weekend dell’anno in Formula 1. Dopo un venerdì soleggiato, a Melbourne potrebbe arrivare la pioggia. Sono stati i due piloti Red Bull gli unici a menzionare il meteo come variabile importante in vista di qualifica e gara, mentre Mercedes e Ferrari non sembrano preoccupate. Le probabilità di pioggia per il pomeriggio Australiano di sabato, però, sono molto alte, fattore che ...

F1 - GP Australia 2018 : analisi prove libere. Lewis Hamilton devastante ma Red Bull e Ferrari sono vicine : Lewis Hamilton ed ancora Lewis Hamilton. E’ sempre il nome del campione del mondo in carica a svettare nella prima giornata di prove libere del primo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. All’Albert Park di Melbourne (Australia), Lewis non ha perso le buone abitudini: velocissimo e costante fin da subito a bordo della sua Mercedes. Una prova di forza notevole quella del britannico. In configurazione da qualifica e sul passo ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - Hamilton il più veloce nelle libere : Il pilota della Mercedes è stato il migliore in entrambe le sessioni. Ferrari costrette a inseguire con Raikkonen che fa meglio di Vettel Gp d'Australia 2018, orari tv e dove vederlo

F1 - GP Australia 2018 : qualifiche (sabato 24 marzo). A che ora cominciano? Il programma e come vederle in tv : Sabato 24 marzo sarà tempo di qualifiche del GP d’Australia 2018, prima prova del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, Mercedes, Ferrari e Red Bull si contenderanno la conquista della pole. Le Frecce d’Argento,con Lewis Hamilton, sembrerebbero godere dei favori del pronostico ma da non sottovalutare quanto sapranno fare le Rosse e le vetture di Milton Keynes. Si potrebbe prospettare un time-attack molto ...

F1 - GP Australia 2018 – Kimi Raikkonen : “È andata piuttosto bene. Cercheremo di migliorare ma la strada è quella giusta” : Kimi Raikkonen è stato il migliore in casa Ferrari dopo la prima giornata di prove libere del GP d’Australia. Il finlandese ha infatti chiuso al quarto posto a due decimi da Lewis Hamilton ma in linea con Valtteri Bottas. “È andata piuttosto bene“, ha commentato a Sky Sport. “È stato un po’ come fare i test ma nel weekend di gara“. “Abbiamo avuto parecchie cose da mettere a posto nel modo giusto, ...

F1 - GP Australia 2018 – Sebastian Vettel è fiducioso : “C’è da migliorare ma siamo vicini ed è una bella notizia” : Sebastian Vettel ha chiuso la prima giornata del GP d’Australia con il quinto tempo. “Il lavoro è stato un po’ noioso oggi, come ogni venerdì“, ha commentato ai microfono di Sky Sport. “Abbiamo provato a cambiare il bilanciamento perché non mi sentivo molto a mio agio. ma non c’è da preoccuparsi“. Vettel è quindi fiducioso. “Sembriamo vicini ed è una bella notizia, ma dobbiamo migliorare. Credo sia ...

Orari differita F1 su TV8 di qualifiche e gara d'Australia 2018 Video : Il primo weekend di #Formula 1 è alle porte, dal 23 al 25 marzo è in calendario il Gran Premio d'Australia 2018. A re, gli Orari della differita su TV8 sia delle qualifiche di sabato sia della corsa di domenica. Le sessioni di prove libere - ricordiamo - sono trasmesse in esclusiva su Sky. I favori del pronostico, anche per il Mondiale di quest'anno, sono tutti per la #Mercedes, dopo aver destato una grande impressione durante i test di ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Lewis Hamilton il più veloce. Max Verstappen a un decimo - Sebastian Vettel a mezzo secondo : C’è Lewis Hamilton in vetta al monitor dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Il britannico è stato inarrivabile per tutti: solo Max Verstappen è riuscito a stargli in scia, sebbene a più di un decimo. Terzo tempo per Valtteri Bottas, con Kimi Raikkonen vicinissimo. A mezzo secondo, invece, con il quinto tempo, la Ferrari di Sebastian Vettel. I ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 2. Lewis Hamilton detta legge ma Verstappen è vicinissimo. Raikkonen è quarto - Sebastian Vettel quinto : È stato Lewis Hamilton il protagonista del pomeriggio di Melbourne. Il britannico, dopo aver dominato il mattino, ha fatto segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, con un crono di 1’23″931 fatto segnare con gomma fucsia, l’ultrasoft. Il campione del Mondo in carica è stato l’unico a scendere sotto l’1’24”, mostrandosi inarrivabile per gli altri e ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 1. Il graffio di Lewis Hamilton con le UltraSoft. Raikkonen quarto e Vettel quinto lavorano con le gomme più dure : Pronti, via ed è subito Lewis Hamilton su Mercedes ad imporre la legge del più forte nelle prove libere 1 del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di F1. Il campione del mondo in carica, con estrema facilità, ha ottenuto il miglior tempo di questa prima sessione (1’24″026) precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’24″577), e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen ...