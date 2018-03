F1 | Australia | libere nel segno di Hamilton | quarto e quinto tempo per le Ferrari

Gp d'Australia - nelle libere subito duello Hamilton-Verstappen. Kimi 4° davanti a Vettel : Al via le prove libere del gran premio di F1 di Melbourne in Australia. Volano la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton e la Redbull di Max Verstappen . Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Kimi Raikonen e di Sebastian Vettel , precedute dal secondo pilota Mercedes Valtteri Bottas . ...

Prove libere Formula 1 dall'Australia - Sebastian Vettel coccola la sua Ferrari : ... nel primo GP della stagione , gara in esclusiva alle 7.10 su Sky Sport F1 HD, canale 207, in quinta posizione con il tempo di 1:24.451, al comando il campione del mondo uscente il leader Lewis ...

F1 - GP Australia 2018 : analisi prove libere. Lewis Hamilton devastante ma Red Bull e Ferrari sono vicine : Lewis Hamilton ed ancora Lewis Hamilton. E’ sempre il nome del campione del mondo in carica a svettare nella prima giornata di prove libere del primo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. All’Albert Park di Melbourne (Australia), Lewis non ha perso le buone abitudini: velocissimo e costante fin da subito a bordo della sua Mercedes. Una prova di forza notevole quella del britannico. In configurazione da qualifica e sul passo ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - Hamilton il più veloce nelle libere : Il pilota della Mercedes è stato il migliore in entrambe le sessioni. Ferrari costrette a inseguire con Raikkonen che fa meglio di Vettel Gp d'Australia 2018, orari tv e dove vederlo

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Hamilton è il più veloce! (Gp Australia 2018) : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Australia 2018 Melbourne: tempi e classifica delle due sessioni del primo Gran Premio stagionale ad Albert Park (oggi venerdì 23 marzo)(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:50:00 GMT)

F1 - Australia : dominio Hamilton nelle libere - 4° Raikkonen - 5° Vettel : MELBOURNE - nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Australia è dominio Mercedes. Davanti a tutti c'è il Campione del Mondo Lewis Hamilton con il suo 1'23'931, davanti alla Red Bull ...

F1 - GP d'Australia - Hamilton subito veloce nelle prove libere : Il Mondiale di Formula 1 entra nel vivo con il primo appuntamento della stagione. A Melbourne si sono svolte le prove libere del venerdì che hanno aperto le ostilità del Gran Premio d'Australia: Lewis Hamilton si conferma il più veloce in pista in entrambe le sessioni.Mercedes ancora in testa. 1:23.931 è il miglior tempo segnato da Lewis Hamilton nella seconda sessione di prove libere. Valtteri Bottas è poco più indietro, segnando 1:24.159 come ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica combinata delle prove libere. Mercedes davanti alla Red Bull - Ferrari comunque vicina : È la Mercedes a guidare la classifica combinata dei tempi dopo la prima giornata delle prove libere del GP d’Australia. Lewis Hamilton ha ripreso da dove aveva lasciato lo scorso anno, monopolizzando la vetta del monitor dei tempi sia al mattino che al pomeriggio. La Red Bull si è dimostrata comunque competitiva, con Max Verstappen molto vicino al tempo di Hamilton. L’olandese ha chiuso a un solo decimo, mostrando anche un ottimo ...