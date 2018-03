F1 Australia | è già Hamilton-Verstappen Ferrari | Raikkonen 4° e Vettel 5°

150 cetacei si sono spiaggiati nell’estremo sud-ovest dell’Australia : Circa 150 cetacei si sono spiaggiati nelle vicinanze di Hamelin Bay, una spiaggia nell’estremo sud-ovest dell’Australia. Circa metà degli animali sono già morti, ma ricercatori e volontari sono al lavoro per provare a riportare in mare i restanti esemplari. I The post 150 cetacei si sono spiaggiati nell’estremo sud-ovest dell’Australia appeared first on Il Post.

Pronostico Formula 1/ Gran Premio d'Australia 2018 Melbourne : il punto di Giancarlo Minardi (esclusiva) : Pronostico Formula 1: intervista esclusiva a Giancarlo Minardi in vista del Gran Premio d'Australia 2018 a Melbourne e più in generale sul nuovo Mondiale che sta cominciando

F1 - GP Australia 2018 : Sebastian Vettel mette già le mani avanti per il primo round? La Red Bull temibile : “Questa è solo una gara, quello che conta sarà il bilancio che faremo a fine stagione“, con queste parole Sebastian Vettel ha esordito nella conferenza stampa di presentazione del primo appuntamento del Mondiale di F1 2018 sul tracciato di Melbourne (Australia). Il tedesco lo ha detto piuttosto chiaramente: si pensa al campionato guardando in prospettiva piuttosto che all’oggi. Un messaggio che però, forse, potrebbe allarmare i ...

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Lei in Australia - lui negli Stati Uniti : l'amore è già al capolinea? : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono lontani: lei si trova in Australia, insieme agli amici. Lui è rimasto a Los Angeles dove dedicato ampio spazio allo sport.

Il più antico messaggio in bottiglia è stato ritrovato su una spiaggia in Australia : Facendo una passeggiata su una remota spiaggia dell'Australia occidentale, una famiglia di Perth ha scoperto quello che si ritiene sia il più antico messaggio in una bottiglia: un messaggio rimasto tra le onde dell'oceano per ben 132 anni. Si tratta di un foglio datato 12 giugno 1886 e affidato al mare da una nave tedesca, la Paula."Incredibilmente, una ricerca d'archivio in Germania ha trovato il Giornale di bordo originale della nave ...

Meteorologia : Leonardo realizzerà e installerà in Australia gli innovativi radar meteo di ultima generazione per il “Bureau of Meteorology” : Leonardo, attraverso la controllata tedesca Selex ES GmbH, ha ottenuto un importante contratto dal Bureau of meteorology Australiano per fornire e installare nel Paese radar meteorologici in banda C e S di ultima generazione. Il contratto – spiega il gruppo in una nota – prevede la fornitura esclusiva da parte di Leonardo di nuovi sistemi meteo per i prossimi quattro anni e comprende un’opzione per estendere ...

Superbike - Yamaha Finance Australian Round - Gara2 : Rea pensa già alla Thailandia : E' stato un fine settimana insolitamente difficile per il tri-Campione del Mondo dopo gli ottimi riscontri nei test di lunedì e martedì: convalescente dall'influenza che lo ha colpito mercoledì, ha ...

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : l’Italia apre il torneo con due sconfitte contro Giappone e Australia : È cominciata con una doppia sconfitta l’avventura dell’Italia nell’Asia Pacific Cup 2018 di Sydney. Le azzurre hanno ceduto a Giappone ed Australia nella prima giornata. Due match comunque ben disputati da parte delle ragazze del manager di Enrico Obletter, al cospetto di due potenze mondiali (rispettivamente seconda e quarta del ranking mondiale). È proprio questo, infatti, l’obiettivo della partecipazione ...

Ciclismo : Elia Viviani brilla in Australia - bene Giacomo Nizzolo e Filippo Ganna a San Juan : Con Vuelta a San Juan e Tour Down Under ormai in archivio, possiamo provare a trarre un primo bilancio per quanto visto fino ad ora da parte dei corridori italiani impegnati nel primo scorcio della stagione. Partiamo proprio dall’Australia, dove è stata inaugurato il World Tour 2018. Fari ed entusiasmi puntati su Elia Viviani, che nell’inverno ha lasciato il Team Sky per passare alla QuickStep-Floors, che ha perso Marcel Kittel ...

FEDERER TRIONFA AGLI AustraliaN OPEN/ Incoraggia Cilic e ringrazia la moglie : "Senza Mirka avrei già smesso" : Roger FEDERER batte Marin Cilic e TRIONFA AGLI AUSTRALIAN OPEN: è il 20 slam in carriera, è il tennista più grande di tutti? Vince perché non vive per il tennis, ma lo "ringrazia"

Australian Open 2018 : Elisabetta Cocciaretto vola in semifinale nel torneo junior festeggiando così il suo 17° compleanno : Grande risultato per la nostra Elisabetta Cocciaretto che festeggia il suo 17° compleanno centrando la semifinale degli Australian Open junior in corso di svolgimento a Melbourne. L’azzurrina si è imposta con lo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 28 minuti di partita contro la lettone, testa di serie n.13, Daniela Vismane. Ora per la giocatrice nostrana ci sarà la rappresentante di Cina Taipei En Shuo Liang, testa di serie n.2 del seeding. Nel ...

Australian Open - Federer si arrabbia con l'arbitro. Poi elogia Chung : Chung mi ricorda novak - Il coreano arriva alle semifinali dopo aver eliminato, tra gli altri, anche Sascha Zverev, numero 4 del mondo e Novak Djokovic, numero 14 del ranking: "Battere Novak su ...

Australian Open 2018 - Edmund e Chung in semifinale. La Next Gen che Gianluigi Quinzi batteva…. : Correva l’estate 2013 e l’Italia sembrava aver trovato il Messia del tennis, un ragazzo in grado di poterci riportare ai vertici internazionali e farsi sognare gli Slam dopo praticamente quattro decenni dalle magie dei più grandi azzurri di tutti i tempi. Wimbledon juniores si trasforma nella seconda casa ai Gianluigi Quinzi che si impone sull’erba londinese nello Slam riservato ai ragazzi, manifestazione che si svolge in ...

Australian Open 2018 - le pagelle degli azzurri (17 gennaio) : Seppi si mangia Nishioka e vola al terzo turno : Terza giornata di partite agli Australian Open 2018 di tennis. Spazio ai match del secondo turno per le parti basse del tabellone maschile e femminile. Di seguito le pagelle degli italiani impegnati. ANDREAS Seppi: 7,5. Praticamente perfetto, l’altoatesino svolge nel migliore dei modi il proprio compito, domina letteralmente l’incontro con il giapponese Nishioka uscendo vittorioso da ogni fase calda del match. L’azzurro ...