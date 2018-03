Estra presenta domanda di ammissione in Borsa

RADIO BRUNO PRESENTA 'E.C. Estra OMUNITARIO'- TEATRO OLEANDRO TIRRENIA. : Sabato 14 Aprile presso il TEATRO OLEANDRO a Calambrone, Tirrenia , Pisa, va in scena lo spettacolo "E.C. L'ESTRA OMUNITARIO" In un palazzo della Repubblica, una classica famiglia labronica, si trova ...

Bari : al Petruzzelli presentato "Concerto" - il simulatore multimediale per la direzione d'orchEstra : ... accanto a quello del botteghino, sarà fruibile dal pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle 19 , ultimo ingresso consentito alle 18:45 e solo in caso di spettacoli pomeridiani alle 17, . Il ...

Estra si prepara al debutto in Borsa. Prospetto presentato in Consob : Teleborsa, - Estra si prepara per lo sbarco in Borsa . La multiutility attiva nel gas e nell'elettricità, ha richiesto alla Consob l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo ...

23/02/2018 - CentrodEstra presenta programma - Berlusconi : "Il Molise è nostro" : Sensibilizzate amici, parenti e tutti coloro che si sono allontanati dalla politica. La partita è molto più ampia e non si tratta solo di votare l'amico, ma c'è in gioco la democrazia del paese ». ...

Boccia presenta l'agenda e guarda al centrodEstra : Gli industriali provano a entrare nella partita delle elezioni. Venerdì 16 febbraio prossimo a Verona, al termine della giornata dedicata alle Assise Generali 2018, Confindustria presenterà la sua agenda economica. Sarà lo stesso presidente Vincenzo Boccia a parlarne in una conferenza stampa che chiuderà la giornata. L'idea dell'agenda è quella di fornire al futuro governo del Paese l'elenco delle priorità degli industriali ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 febbraio : Sconsigli per il voto – I 76 impresentabili. Inquisiti in lista : centrodEstra batte Pd e soci 41 a 30 : Al voto impresentabili. Tutti i candidati con la macchia. Le pagine gialle dei peggiori 76 Ci risiamo – Niente liste pulite nemmeno per il nuovo Parlamento di RQuotidiano Ferrara logora chi ce l’ha di Marco Travaglio Io non so come dirlo, perché mi sa che Renzi il Fatto lo legge ancora. Però dài, pazienza. Matteo, se stai leggendo, tieniti forte, fatti coraggio e tròvati una sedia comoda, meglio una poltrona, ché certe notizie ...

