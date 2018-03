Essere Leone Lucia Ferragni

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018)ha già più scarpe di tutti noi e almeno una decina di profili (fake) a lui dedicati. Il primogenito di Chiara e Fedez è venuto al mondo il 19 marzo 2018 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles ed è già tra i bebè più influenti del web (a fargli concorrenza, NathanDi Vaio, figlio dell’influencer Mariano, e Alexis Olympia Ohanian, figlia di Serena Williams). Così a poco meno di una settimana di vita,fa da protagonista sugli account Instagram dei genitori (quello di lei supera i 12 milioni di follower, quello di lui si avvicina ai 6). E non solo. Ecco tutto quello che c’è da sapere. LEGGI ANCHEFedez papà: «? Me senza difetti» IL NOME Dopo aver bocciato Leopoldo, per cui aveva un debole solo il papà, la coppia ha scelto il nome. L’influencer l’ha letto come un segno del destino. «Poco prima del nostro primo ...