Esposto striscione fascista a Foligno

Lecce-Strambelli : scendono in campo gli ultrà - ecco lo striscione Esposto Video : Caos a #Lecce a causa di una trattativa non soltanto mal vista, ma proprio criticata profondamente dalla maggior parte della tifoseria. Si tratta della trattativa tra il Lecce ed il trequartista Nicola Strambelli, protagonista e recidivo di alcune esultanze mai accettate e perdonate dalla parte della tifoseria salentina. Stasera sono scesi in campo anche gli Ultra' Lecce e poco fa è stato esposto uno striscione durissimo che recita: Strambelli ...