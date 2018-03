ansa

: Esce la Schiappa in napoletano - nadiolaj : Esce la Schiappa in napoletano - solospettacolo : Esce la Schiappa in napoletano -

(Di venerdì 23 marzo 2018) La serie di Jeff Kinney è arrivata a 200 milioni di copie nel mondo, è stata pubblicata in 65 paesi e non si ferma. E sarà grande festa per Harry Potter e i suoi 20 anni di magia in Italia: un'...