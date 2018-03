Errore che costerà caro Ora l' economia Usa rischia una dura frenata

Baby gang - quei bambini che seminano tErrore e morte : Da Nord a Sud sono sempre di più gli atti di violenza ad opera delle Baby gang. Ragazzini che fanno branco e arrivano anche ad uccidere. Com’è accaduto pochi giorni fa a Napoli quando tre minorenni, oggi in stato di fermo, hanno colpito a morte la guardia giurata Francesco Della Corte. Volevano rubargli la pistola d’ordinanza e rivenderla. Per capirli davvero devi sapere che loro non hanno paura della morte, perché sono ancora ...

Vaccini obbligatori per medici e infermieri - perché opporsi è un Errore : Foto: Pixabay È stata la prima regione italiana a rendere i Vaccini obbligatori per l’iscrizione all’asilo nido. Dimostrando che misure come questa aumentano le coperture vaccinali. Ora l’Emilia Romagna compie un passo ulteriore, estendendolo anche agli operatori sanitari. E incontrando, però, l’opposizione di alcune sigle sindacali. Una su tutte la Funzione pubblica della Cgil. Ma su questo tema il sindacato sta ...

Perché i dazi di Trump sono un Errore e favoriscono le lobby : La guerra commerciale più generale che queste tariffe potrebbero scatenare rischia di essere distruttiva per la stessa America. Ma le speranze di sventare questo disastro sono limitate...

LIVE Dinamo Kiev-Lazio - cronaca e risultato in tempo reale : Patric - che Errore! : Notizie sul tema Dinamo Kiev-Lazio in tv, diretta in chiaro su TV8? Come vederla oggi 15 marzo LIVE Risultati Europa League, cronaca in tempo reale: tre verdetti in bilico Europa League: Lazio e ...

Roma - tErrore in una tabaccheria : in tre entrano armati di mitra e fuggono con 2mila euro. Ma erano armi finte : Tre individui armati di fucili mitragliatori, almeno così è sembrato all'inizio, che rapinano non una banca o un blindato ma una semplice tabaccheria. E' accaduto ieri pomeriggio in un negozio di ...

LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 1-0. Edin Dzeko segna un gran gol e lancia la Roma! Butko che Errore! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Shakthar Donetsk. Giallorossi che hanno fatto troppo poco per passare in vantaggio. Bene Perotti, Fazio e Florenzi, manca un po’ l’apporto di Nainggolan e il centrocampo. Tra gli ucraini, a parte qualche ripartenza, nulla da segnalare. Ci vorrà un secondo tempo di ben altra fattura per i giallorossi ai quali, comunque, basta l’1-0 per ...

Elezioni - Carofiglio a Richetti : “No del Pd a dialogo col M5s? Errore. Governo 5 Stelle-Lega sarebbe catastrofe da evitare” : “Un Governo Lega-M5s? sarebbe una catastrofe politica e sociale per il Paese, andrebbe il più possibile scongiurata. Credo che non sia giusto per scopi di polemica politica suggerire e risuggerire che sarebbe opportuno una alleanza Lega-M5s”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, replica al senatore dem Matteo Richetti. Ed esprime dissenso anche sulla chiusura al M5s: “Non sono del tutto convinto che sia corretto, ...

Caro Trump ecco perché i dazi sono un Errore : ... verrebbe da citare Fantozzi di fronte alla Corazzata Potëmkin, ci limitiamo al lapidario 'stupidità senza pari' usato dal premio Nobel per l'economia Paul Krugman, . Comunque proviamoci. ecco ...

Cagliari-Lazio - le pagelle : Luiz Felipe - che Errore. Anderson con il motorino : STRAKOSHA 5,5 Pomeriggio difficile: incerto sulla prima rete, esce tardi in occasione del rigore, si riscatta parzialmente evitando il 3-1. Luiz Felipe 5 Procura il rigore, andando di netto sulla ...

Perché è un Errore ritirare la maglia numero 13 di Astori : ... stia giocando un ragazzino che sogna di diventare come Astori, che era un bravissimo calciatore e soprattutto una persona pulita, come dimostrato in questi giorni da un mondo del calcio che si è ...

Centrosinistra - Fratoianni (SI) : “Alleanze con Pd? Errore pensare che sia già tempo per farle” : “Guardo con molto interesse a quello che accade nel Partito Democratico, com’è giusto ogni volta che si producono elementi di dinamismo, di novità e di discontinuità, ma credo che non ci siano scorciatoie.” Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, parlando a margine della direzione generale del partito. “Non lo so, ne dovremmo discutere” risponde a chi gli chiede se già qualcuno pensa ad alleanze ...

Pd - Calenda : “Renzi? Nel futuro del partito deve esserci anche lui. L’Errore suo è il “o sei con me o contro di me” : “Mi dite che non parlo di Renzi ma su di lui sempre stato obbiettivo: il suo è stato un buon governo e non serve a nessuno la damnatio memoriae, detto questo il continuo o”o con me o contro di me” è stato un errore, come la smania di votare un mese dopo che è nato un governo a guida Pd. Nel futuro del partito però dev’esserci anche lui”. Così Carlo Calenda al circolo Pd romano di via dei Cappellari. L'articolo ...

Tutti contro Renzi. Anche Legacoop «Troppo leaderismo - che Errore» : Lusetti si è legato al dito una data, quella della Biennale dell'economia cooperativa di un anno e mezzo fa: il 9 ottobre 2016 Matteo Renzi doveva salire sul palco, ma diede forfait. E quello sgarbo, ...

Masterchef Italia 7/ Finale - diretta : Errore grossolano di Kateryna - Simone favorito? (8 Marzo 2018) : Finale Masterchef Italia 7, ospiti e diretta 8 Marzo 2018: Simone, Alberto e Kateryna si sfidano per il montepremi di 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:03:00 GMT)