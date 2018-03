ilfattoquotidiano

: Energie rinnovabili, il decreto del #governo è in alto mare: in ritardo gli investimenti. E gli operatori… - naturaeambiente : Energie rinnovabili, il decreto del #governo è in alto mare: in ritardo gli investimenti. E gli operatori… - Cascavel47 : Energie rinnovabili, il decreto del governo è in alto mare: in ritardo gli investimenti. E gli operatori criticano… -

(Di venerdì 23 marzo 2018)sulla graticola. I nuovi incentivi al settore per il triennio 2018-2020, che dovevano quindi partire quasi tre mesi fa, non vedono luce. E i tempi si profilano ancora molto lunghi. Lo schema dia cui sta lavorando ilè stato inviato solo ora dal ministero dello Sviluppo economico al ministero dell’Ambiente, che dovrà recepire il via libera, con eventuali proposte di modifica, da parte dell’Autorità per l’Energia e della Conferenza unificata. Infine dovrà essere spedito a Bruxelles per l’approvazione finale. Considerato poi che si sta formando un nuovo, con il proprio programma energetico, c’è la possibilità che si rimetta tutto in discussione. Insomma ilè ancora in, con gli operatori e gli ambientalisti molto preoccupati per gli effetti di questosuglinel settore. “Grave che si sia arrivati solo a fine ...