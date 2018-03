Energia e gas | come funzionano le nuove offerte ibride tra tutela e libero

Energia : progetto gasdotto congiunto Grecia-Macedonia : ANSAmed, - BELGRADO, 19 MAR - Compagnie energetiche di Macedonia e Grecia stanno esaminando un piano per la costruzione di un gasdotto destinato a collegare i due Paesi confinanti. Come riferisce l'...

Come disdire senza penalità e costi un contratto di gas - telefono o Energia elettrica : In molti casi i consumatori hanno diritto a recedere i contratti stipulati con gli operatori del mercato telefonico, del gas, dell'energia elettrica e di altri settori entro 14 giorni, senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni, soprattutto nei casi in cui l'accordo venga stipulato telefonicamente, via internet o tramite operatori che si presentano a casa dell'utente.Continua a leggere

Clima : i sussidi all’Energia tra petrolio - gas - rinnovabili e climate change : Una singola soluzione miracolosa non esiste. In un mondo che vuole allontanarsi dall’uso di energia proveniente da fonti fossili, i sussidi a queste ultime non sembrano avere alcun senso. Al tempo stesso però, non si può pensare che l’eliminazione di questi sussidi sia, da sola, la soluzione al problema delle emissioni di CO2 nel mondo. Sono parole di Massimo Tavoni, uno dei due ricercatori CMCC, insieme a Johannes Emmerling tra gli ...

Italgas perfeziona acquisto asset di Amalfitana Gas e AEnergia Reti : Teleborsa, - Italgas ha perfezionato le acquisizioni di alcuni asset di Amalfitana Gas e di AEnergia Reti relativi rispettivamente alle attività di distribuzione del gas naturale in tre ATEM ricadenti ...

Ricavi per 30 milioni di euro con una crescita del 50% : il successo di Sky Gas & Power nella fornitura di Energia : Sono di oltre 30 milioni di euro i Ricavi di Sky Gas & Power nel 2017. La società di Udine, attiva nella fornitura di energia elettrica e gas, ha incrementato i volumi di 10 milioni di euro, rispetto al 2016, candidandosi ad essere un’azienda di primissimo livello di Udine e del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto un player di interesse nazionale nell’ambito della fornitura energetica. Forte di un portafoglio con 9.000 clienti, fornisce ...

Energia : via libera dall’Unione Europea - il gasdotto Italia-Malta si farà : Via libera dei 28 a 3,7 milioni di euro per lo studio del progetto di gasdotto tra Italia e Malta, proposti dalla Commissione Ue. Questi rientrano nel pacchetto di fondi della Connecting Europe Facility per le infrastrutture energetiche – gas ed elettricita’ – da 387 milioni per un totale di 17 progetti nei 28. Di questi, 8 sono nel settore dell’Energia elettrica (per 680 milioni targati Ue) e 9 nel settore del gas (193 ...