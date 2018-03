Elezioni | De Luca alla direzione dem | “Forze oscure e camorra dietro il boom del M5s Non

Elezioni - De Luca : “M5s? Ricordo che nell’84 il Pci prese il 34%. Dopo 10 anni è morto - tra gli applausi - ma è morto” : “Di fronte a qualche tono esagerato dei vincitori di queste Elezioni, Ricordo sempre che nell’84 il Pci aveva raggiunto il 34% dei voti. Poi quel partito, nell’arco di un decennio, è morto. Fra gli applausi, ma è morto”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, in riferimento al M5s. E sottolinea: “Venendo a esempi più vicini a noi, solo tre anni fa Renzi e il ...

Luca Guadagnino - Chiamami col tuo nome/ Elezioni - dobbiamo ascoltare esito delle urne (Che tempo che fa) : Luca Guadagnino, regista del film Chiamami col tuo nome, sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera. Già prepara il sequel della pellicola(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Elezioni - De Luca : “M5s? Luigino Di Maio si è messo il vestitino della Prima Comunione - ma tanti di loro restano violenti” : “Il M5S ha la responsabilità gravissima di aver immesso nella vita pubblica un tasso di violenza che è intollerabile. Violenza nel linguaggio, nel rapporto tra esseri umani, tra interlocutori politici”. Inizia così la lunga invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle, nel corso della sua rubrica settimanale su Lira Tv. “Offese continue per anni” – continua – ...

Elezioni - De Luca : “Terremoto devastante - sconfitta pesantissima. Pd ha commesso errori” : “Il risultato elettorale? Un terremoto devastante, una sconfitta pesantissima del Pd e in parte di Forza Italia”. Commenta così l’esito delle Elezioni politiche, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che elenca anche gli errori del suo partito: “E’ stato un disastro, il voto deve essere rispettato e deve diventare sempre una grande lezione che ti viene impartita. Il ...

Berlusconi - “il candidato è Salvini”/ “No a nuove Elezioni” : l'ipotesi Luca Zaia e la smentita - "una manfrina" : Forza Italia, Silvio Berlusconi: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:52:00 GMT)

BERLUSCONI - “IL CANDIDATO È SALVINI”/ “No a nuove Elezioni” : i tre scenari e la ‘soluzione’ Luca Zaia : Forza Italia, Silvio BERLUSCONI: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:10:00 GMT)

Elezioni 2018 : trombati all’uninominale - salvati dai listini. Eletti De Luca - Fedeli - Pinotti - Orfini - Schifani - Pittella - De Falco : Bocciati dagli elettori, salvati dalla legge elettorale. Il Rosatellum funziona: da destra a sinistra, moltissimi candidati sconfitti nei collegi uninominali rientreranno in Parlamento dalla porta di servizio del proporzionale. La pattuglia dei ripescati è folta e di prestigio: ministri uscenti, dirigenti di partito, governatori, ex segretari, presidenti di Camera e Senato, politici di lunghissimo corso. Beffati, invece, coloro che per ...

Elezioni 2018 : trombati nei collegi - salvati dal Rosatellum. Eletti De Luca - Fedeli - Pinotti - Orfini - Schifani - Pittella - De Falco : Bocciati dagli elettori, salvati dalla legge elettorale. Il Rosatellum funziona: da destra a sinistra, moltissimi candidati sconfitti nei collegi uninominali rientreranno in Parlamento dalla porta di servizio del proporzionale. La pattuglia dei ripescati è folta e di prestigio: ministri uscenti, dirigenti di partito, governatori, ex segretari, presidenti di Camera e Senato, politici di lunghissimo corso. Beffati, invece, coloro che per ...

Ascolti tv del 4 marzo - Speciale Elezioni/ Enrico Mentana vera star - anche per Selvaggia Lucarelli : Fabio Fazio tiene bene nel prime time di Rai1 del 4 marzo nonostante il boom degli speciali legati alle elezioni politiche con Bruno Vespa ed Enrico Mentana ma non per Nicola Porro.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Elezioni : Leoluca Orlando - Pd cambi rotta - io pronto a dare contributo : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "E' evidente che il Pd, cui ho aderito da alcune settimane, deve fare una attenta analisi e una valutazione critica dei motivi di questa sconfitta e dell'evidente disaffezione degli elettori. E' chiaramente necessario un significativo cambio di rotta politica e di ricos

Elezioni 2018 - per De Luca prima sconfitta a Salerno e in Campania : ko il figlio Piero e Alfieri - il sindaco delle fritture : In Campania il Movimento 5 Stelle straccia il Pd e infligge la prima sconfitta all’impero De Luca. Per la prima volta la disfatta riguarda anche il governatore della Regione perché, nonostante l’impegno del padre, perde il primogenito Piero De Luca, candidato Pd alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Salerno e nel proporzionale di Caserta. Battuto a Salerno non solo dal candidato grillino, ma anche da quello del centrodestra. Ma il ...

Elezioni e inchiesta rifiuti - De Luca all'attacco : 'Solo porcherie. Il M5S? Ha truffato gli italiani' : Il M5s per dieci anni ha truffato gli italiani e raccontato che l'Italia, tranne loro, è costituita da un mondo di delinquenti, imbroglioni e incapaci . Hanno diffuso un linguaggio aggressivo al ...

Elezioni - Gian Luca Comandini - 10 volte meglio - : 'O cambi Paese o cambi il Paese. Io voglio cambiare l'Italia' : Chi è Gian Luca Comandini? Sono un ragazzo qualunque, nato nel 1990, che dopo aver fatto il liceo classico e Economia all'Università ha deciso di trovare il coraggio di rimanere in questo Paese e ...

Elezioni e rifiuti - Di Maio vs De Luca : 'Sono assassini - mi quereli pure' : 'Vincenzo De Luca mi quereli pure, io non smentisco che sono assassini della nostra gente. Grazie a Fanpage abbiamo visto che la camorra non esiste senza politici corrotti e se le nostre terre sono ...